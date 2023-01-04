中国威胁对等报复多国防疫限制 白宫回应

新冠疫情肆虐

针对多国的防疫限制，中共威胁报复，白宫表示，北京没有理由这样做。白宫说，在中国经历新冠病例激增的时候，东道国的这些举措是基于公共卫生的考量。

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中国在过去三年一直在执行最严苛的新冠清零政策，但在上个月突然宣布取消清零政策，并于1月8日开始全面放开边境。

考虑到中国激增的新冠感染病例以及缺乏透明的官方统计数据，包括美国在内的多个国家已经要求来自中国的旅客在登机前进行COVID病毒阴性测试结果。还有些国家即将或已经对中国来的国际旅客实施COVID-19限制措施。

白宫新闻秘书卡琳‧让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）1月3日在一次简报会上说，北京“没有报复的理由”。

“世界各国只是在采取审慎的健康措施来保护他们的公民”。她表示说，“这就是你从我们和其它国家看到的。”

让-皮埃尔说：“这一决定是基于公共卫生和科学，来自我们这里和其它国家的专家。”

美国、日本等国家将要求来自中国的旅客在入境前出示阴性检测报告。美国的新限制措施于周四（5日）生效。

中国外交部发言人毛宁周二表示，将针对对中国旅客实施入境限制措施的国家“本着对等原则采取相应措施”。她称，这些措施是出于“政治目的”。

美国、日本、印度、台湾等国家和地区上周宣布开始对来自中国的旅客实施入境限制，英国、韩国、以色列等也在稍后相继宣布对中国旅客实施新的检测措施。

摩洛哥是最先宣布完全禁止来自中国的旅客入境的国家。

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