美国悬赏捉拿索马里圣战首领

非洲安全 / 国际政治

美国宣布以一千万美元的重金悬赏给提供捉拿索马里青年党圣战团体一名首领信息的线人。

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据本台法广（RFI）通讯员纪尧姆（Guillaume Naudin）2023年01月06日星期五发自华盛顿的报道，索马里青年党的一个圣战团体首脑涉嫌于两年前在肯尼亚，策划了一起袭击事件，造成数名美国人死亡。如今，华盛顿宣布，以一千万美元的赏金为奖励，给任何一位提供信息，使之或其同伙被捕或受到审判的线人。

本台法广（RFI）法文报道叙述说，2020年01月05日，美国在肯尼亚Manda Bay的一处军事基地（Simba）遭遇袭击。青年党的一个分支首脑在索马里和肯尼亚筹划和领导了这次恐怖行动。这个团队极具独立性。其成员由不同国家的人所组成，包括一些原籍索马里的肯尼亚人。

RFI Image Archive / Afrique : le 5 janvier 2020, avant l’aube, plusieurs combattants shebab attaquent la zone de la base Simba, situé dans la baie de Manda, à l'Est du Kenya. (illustration) 存档图片：索马里青年党在袭击肯尼亚的美军和肯军联合基地后散发的图像2020年1月5日 © REUTERS / RFI Image Archive

遭遇袭击的这个美国基地位于肯尼亚东部。这是美国在2001年911事件后，在全球所设立的数个基地之一。其功能为监视索马里南部和肯尼亚沿岸。那里驻扎了近百名美军士兵。袭击者当年使用了火箭筒,造成美国国防部的两名雇员死亡。此外，还有一名美军士兵在随后爆发的枪战中遇难。那也是青年党人首次在肯尼亚针对美国军人。圣战者事后宣布，对这起袭击事件承责。

据介绍，美国的悬赏« récompense pour la justice » 自1984年设立以来，至今已向125线人支付了2亿5千万美元的赏金。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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