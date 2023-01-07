委内瑞拉政治危机无解 瓜伊多遭罢黜 美国仍指控马杜罗政权非法

委内瑞拉/选举

委内瑞拉反对派上周解散自家的临时政府后，6日稍晚关闭临时政府在美国华盛顿大使馆。4年前反对派自建临时政府与总统马杜罗打对台，曾获数十个欧美等国家支持，但却没有能够扳倒受俄罗斯，中国与伊朗力挺的马杜罗政权。美国仍然不认为马杜罗是委内瑞拉的合法总统，并且仍然承认2015年选举产生的委内瑞拉议会。

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委内瑞拉反对派分裂，3个最大的反对派组织决定解散临时政府，罢黜临时总统瓜伊多。作为临时政府的重要外交代表，驻美国大使馆，被迫于6日关闭。据法新社说，4年前反对派自建临时政府与总统马杜罗打对台，这间驻美使馆一度成为委内瑞拉国内政治对立象征。

美国2019年1月与其他约60国联手认可反对派领袖瓜伊多（Juan Guaido）自任委内瑞拉临时总统。当年美洲国家组织（Organization of American States）也接受瓜伊多所派特使，下令总统马杜罗（Nicolas Maduro）政府的特使离开该使馆。

代表临时政府的这间驻美使馆表示，有鉴临时政府解散，委内瑞拉驻美国大使馆及所有官员到5日已正式停止运作。据使馆指出，“我们对此一决定可能影响到在美的委内瑞拉公民深表遗憾”。

将卸任的反对派驻美大使维奇欧（Carlos Vecchio）在个人声明中表示，他对反对派及瓜伊多在政治、经济和道德失误感到遗憾，并说马杜罗成为唯一受益者。他没有提供关于批评的细节内容。

法新社说，富含石油资源的委内瑞拉深陷困境。自马杜罗2013年上台以来，当地陷入政治僵局与毁灭性经济萎缩双重打击，已有700多万委内瑞拉人外逃，约全国1/4人口；人权组织称这是美洲有史以来最大的人口外移。

作为反对派领袖的瓜伊多2019年初成立临时政府，获得以西方为主的60多个国家承认。但马杜罗政府在俄、中与伊朗等国支持下稳如泰山，瓜伊多4年来始终没能拉下马杜罗。

委内瑞拉几个实力最雄厚的反对党上个月罢黜了瓜伊多，解散临时政府，法新社认为这也象征由美国所支持的政治博弈以失败收场。

不过，在委内瑞拉反对派决定解散反对派胡安-瓜伊多的 "临时 "总统职位后，美国稍早周二表示，美国仍然不认为马杜罗是委内瑞拉的合法总统，并且仍然承认2015年选举产生的议会。

美国国务院认为，委内瑞拉政府在美国的资产，包括国家石油公司PDVSA多达240亿美元的资产应继续由委内瑞拉反对派控制的议会管辖，该议会认为由总统马杜罗的查韦斯阵营赢得的2020年议会选举是欺诈性的，因此声称具有合法性。

法新社说，尽管现任总统拜登继续不承认马杜罗为委内瑞拉总统，也认为他的2018年选举是欺诈性的，但乌克兰战争造成的石油危机导致了美国与委内瑞拉关系的松动。

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