经15轮投票 麦卡锡最终当选美国众议院主席

美国/众议院选举

美国众议院在1月6日星期五晚上终于选出了新的议会主席，共和党人凯文-麦卡锡，经过四天的辩论和十五轮投票最终当选，充分显示共和党内部分歧与关系非常紧张。

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据本台报道称，经过多日投票，共和党人凯文-麦卡锡于2023年1月6日美国华盛顿时间晚上当选美国众议院主席。经过四天的辩论和十五轮投票，最后，阻挠提名这位来自加州的50岁议员的特朗普派团体终于让步，结束了国会160多年来的一场罕见危机。

据本台在华盛顿的记者Guillaume Naudin报道称，麦卡锡这位加州议员终于获得他梦寐以求的职衔，甚至在第14轮投票时，他认为自己已经成功，佛罗里达州的极端特朗普主义当选议员马特-盖茨还是在最后一刻反对他。

在非常紧张时刻之后，众议院组织了第15轮投票。这一次，共和党议员最后的顽固分子决定弃权，从而使凯文-麦卡锡获得216票当选为议会主席。但结果显示麦卡锡地位被削弱。

分析认为，共和党极端保守的议员显示了他们的分量、重要性和权力，意味着没有他们就不能决定任何事情。而这一切恰恰都发生在1月6日：前总统特朗普的支持者袭击国会大厦的两年后。

据法新社分析，在未来几个月的众议院日程上，有关于提高美国公共债务上限的谈判，联邦国家的融资，以及可能为乌克兰战争释放额外资金。随着共和党对众议院的新控制，共和党议员计划对拜登处理新冠病毒疫情大流行病或从阿富汗撤军的问题发起一系列调查。

据路透社分析，麦卡锡只有在同意共和党内强硬派的要求后才获得拿木槌权力，即任何立法者都可以随时要求罢免他。这将大大削弱他在试图通过关键问题立法时所持有的权力，这些关键问题包括为政府提供资金、解决国家迫在眉睫的债务上限和其他可能出现的危机。

共和党在 11 月的中期选举中表现不及预期，使他们以 222 票对 212 票的微弱优势获得多数席位，这让反对麦卡锡领导的右翼强硬派获得了巨大的权力。麦卡锡所做出让步，意味着他的权力将大大低于他的前任、民主党人南希佩洛西。

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