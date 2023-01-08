巴西前总统博索纳罗的支持者冲击国会

冲击国会

巴西前总统博索纳罗的支持者冲进了巴西首都的国会，爬上了屋顶，打破了窗户上的玻璃。地方媒体表示，冲击国会的有3000人。但混乱的局势很难证实以上的数字。欧盟外交与安全政策高级代表兼欧洲委员会副主席博雷利言辞谴责冲击国会的行为。

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其他示威者聚集在总统府和最高法院外，但目前尚不清楚他们是否成功闯入这两幢建筑。

这些事件让人想起 1 月 6 日入侵美国国会大厦的事件，而且发生在巴西左翼总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦 (Luiz Inácio Lula da Silva) 于 1 月 1 日宣誓就职一个星期后。

自10月30日以来，博索纳罗的支持者一直在抗议卢拉（Lula）的选举结果。他们封锁道路，点燃车辆并在军事建筑外聚集，要求武装部队进行干预。卢拉的工人党要求办公室总检察长命令公共安全部队干预以遏制示威者。

美洲国家组织要求立即召开紧急会议。

墨西哥外交部长埃布拉德在推特上表示，他的国家“全力”支持巴西政府并拒绝“任何针对民主制度”的攻击。

在同一网络上，智利总统博里奇谴责“对民主卑鄙的攻击”。

美国驻巴西大使馆已通知其国民避免前往巴西利亚市中心，直到接到新的命令。

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