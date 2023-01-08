拜登首访墨西哥：聚焦移民与毒品危机

美国/墨西哥/拜登/移民/毒品

美国总统拜登今天飞往德州视察边境，之后将转往墨西哥市参加北美领袖峰会，届时他将寻求墨西哥协助解决移民和毒品问题，并聚焦致命的鸦片类药物走私美国议题。

广告 继续浏览后续

美国总统拜登今天启程出席北美峰会，并访问墨西哥。拜登上任后备受压力的移民政策以及自墨西哥南美洲国家走私美国的危机，成为拜登出访成功与否的聚焦。法新社说，拜登料将请求墨西哥协助解决移民与毒品问题。

为平息外界对拜登政府破碎的移民政策系统的批评，拜登预计在德州停留，这是他首次前往被空前移民和寻求庇护者淹没的边境。

拜登预定明天拜会墨西哥总统洛佩兹奥布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）时，移民议题几乎肯定会列入首要议程。拜登与奥布拉多会面后，隔天加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）也将加入，召开「三友峰会」（Three Amigos summit）。

拜登另一个优先要务是加强合作，对付美国成瘾危机背后的鸦片类药物芬太尼（fentanyl）和其他毒品走私。据华府智库「美洲国家对话组织」（Inter-American Dialogue）资深研究员希福特（Michael Shifter）告诉法新社：“墨西哥与处理这两个已成拜登政治弱点的尖锐问题即移民与毒品息息相关，也极具重要性。”

华盛顿5日宣布，每月最多允许3万名符合条件的移民从古巴、海地、尼加拉瓜和委内瑞拉搭机抵达美国，仅限已有美国担保人的人，至于试图非法越界入境者，美国将协同墨西哥当局将他们驱逐出境。

毒品走私问题方面，拜登将寻求墨西哥协助，以阻止芬太尼流入。芬太尼是一种合成鸦片类药物，毒效是海洛因的50倍。

墨西哥贩毒集团是生产和贩运芬太尼的主要参与者，美国缉毒局（DEA）将芬太尼描述为美国面临的最致命毒品威胁。

据法新社，在2022年约有230万名无证移民被逮捕和驱逐出境的情况，拜登如果决定竞选第二任期，就必须显示他的坚定性。在去美洲峰会之前，拜登已经宣布了一项计划，每月将允许多达3万名来自古巴、海地、尼加拉瓜和委内瑞拉的人合法地进入美国。

新的配额适用于在美国有担保人的合法工人，非法入境者仍将面临被驱逐出境。

面对11月在南部边境逮捕23万名非法移民的记录，拜登的方案显示局限性，但拜登指责共和党人阻止他的一个更雄心勃勃的计划。

据法新社，这次双边会议还聚焦芬太尼的危机。芬太尼是一种比海洛因效力高50倍的合成毒品，根据美国缉毒署（DEA）的说法，其生产和贩运由墨西哥卡特尔控制，前体化学品则来自中国。

2021年美国108,000例过量死亡中，近三分之二涉及合成阿片类药物。而据美国毒品管制局称，仅在2022年缉获的芬太尼数量就超过了杀死整个美国人口所需的数量。

美国拉丁美洲首席外交官布莱恩-尼科尔斯（Brian Nichols）说，美国正在寻求与墨西哥在前体方面 "扩大信息共享 "并 "加强预防"。

法新社说，气候变化也将被提上拜登访问日程，美墨两国在缔约方大会第二十七届会议上宣布了一个480亿美元的可再生能源项目，其中墨西哥承诺在2030年前扩大其温室气体减排目标。

锂矿开采、电动汽车装配厂的搬迁以及在墨西哥一侧建造六个太阳能工厂，都是为了与正在亚利桑那州建造的半导体集群相衔接，这是华盛顿减少对亚洲电子元件制造的依赖的战略的一部分。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅