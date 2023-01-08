美国制裁六名向俄罗斯提供无人机的伊朗企业高管

无人机

美国宣布对向俄罗斯提供无人机的伊朗无人机制造商的六名公司高管实施制裁。美国和乌克兰多次谴责伊朗为俄罗斯提供无人机攻击乌克兰的平民目标。美国财政部1月6日公布的制裁对象是“伊朗圣城航空工业公司(QAI)”的六名高管和董事会成员。该公司还有一个名称叫“轻型飞机设计和制造公司”。

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从去年十月以来，俄罗斯用导弹和无人机攻击乌克兰的基础设施，造成大规模断电，给面临冬季严寒的乌克兰民众造成很大的困难。

伊朗圣城航空工业公司是伊朗的一家从事无人机设计和制造的主要国防工业企业，是伊朗航空工业组织（IAIO）的子公司，该组织是隶属于伊朗国防和武装部队后勤部（MODAFL）的国有企业，自2013年以来一直被列在美国制裁的名单上。

美国财政部的声明说，该公司董事局主席霍里希（Seyed Hojjatollah Ghoreishi）也是伊朗国防与武装部队后勤机构的高级官员，负责武器研发工作。霍里希还是伊朗与俄罗斯就无人机供应协议进行谈判的负责人。

制裁的具体措施包括：冻结他们在美国的资产、禁止美国人与他们进行商业交易。违反制裁规定的人或企业也同样可能会受到制裁。

美国财政部部长耶伦在声明中说，“我们将继续使用一切工具切断俄罗斯总统普京获取用于这场对乌克兰的野蛮的侵略战争所使用的武器。”

美国国务卿布林肯周五指出，“伊朗现在已经成为俄罗斯最大的军援提供国。”他要求伊朗停止支持俄罗斯对乌克兰发动的这场侵略战争。布林肯表示，美国将“继续使用一切可以使用的工具打乱和迟滞这些军援，并让从事军援的个人和企业付出代价”。

路透社说，伊朗驻纽约联合国使团和俄罗斯驻华盛顿大使馆没有对路透社就此事作出回应。

伊朗过去曾经承认给俄罗斯提供过无人机，但是这发生在去年二月俄罗斯入侵乌克兰之前。莫斯科也否认俄罗斯军队在乌克兰使用了伊朗无人机。

路透社指出，美方采取的这个新的制裁行动反映了美国队伊朗与俄罗斯之间的军事合作和俄罗斯使用伊朗无人机打击乌克兰的做法的关注。如果德黑兰再向俄罗斯提供导弹，那么伊朗威胁将会更加严重。

美国在制裁伊朗的同时也加大了对乌克兰的支持力度。拜登总统决定向乌克兰提供爱国者导弹拦截系统。德国总理朔尔茨上个月决定将德国拥有的一套爱国者导弹拦截系统送给波兰。

拜登和朔尔茨周四发表联合声明说，鉴于俄罗斯不断向乌克兰的重要基础设施发动导弹和无人机攻击，双方明确表示，要进一步满足乌克兰为加强防空能力而提出的紧急需求。声明说，“德国将与美国一道给乌克兰提供更多的爱国者防空系统”。

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