美国总统拜登出访墨西哥前 先视察非法移民严重的边境地区

非法移民

美国总统拜登将于周一（1月9日）访问墨西哥，成为近十年来第一位访问墨西哥的美国领导人。美墨两位总统以及加拿大总理特鲁多也将于周一和周二（1月10日）在墨西哥城（Mexico City）举行北美领导人峰会。拜登出访墨西哥前，先前往非法移民严重的边境地区视察。

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下一周成为有关美墨关系的重要一周，在这次访问之前，拜登宣布了一项边境政策的重大转变，并获得了墨西哥的支持。墨西哥每月将从美国接收3万名来自古巴、尼加拉瓜、海地和委内瑞拉的被驱逐移民。

虽然美墨两国在移民问题上取得了进展，但仍有许多问题需要一起讨论：气候变化、制造业、贸易、经济，以及一个更具协作性的、北美地区的、潜在全球影响力。对美国来说，主要的讨论话题将会是移民、贩毒，以及拜登推动的电动汽车和制造业的发展等等。

白宫国家安全委员会发言人约翰‧柯比（John Kirby）表示，拜登希望利用这次峰会能够“不断推动北美的经济竞争力，帮助促进包容性增长和繁荣。”

周日，拜登总统在马里兰州安德鲁斯联合基地登上空军一号，前往德克萨斯州的埃尔帕索（El Paso）。该地区在上个月出现了大量的非法移民，主要是尼加拉瓜人。

拜登的边境政策自上任以来一直备受争议。非法移民的数量近两年不断增加，2021财年美国执法部门在美墨边境抓捕非法越境者超过170万人次；2022财年的情况变得更糟，超过230万人次；到目前为止，在2023财年，前两个月的数字已经超过了2022财年同期的数字。特别是，2022年11月，南部边境抓捕的非法移民大约23.4万人次，创下有史以来11月的最高值。

美国共和党人两年来一直施压拜登，要求他亲自前往边境地区视察情况，并采取更多措施解决美墨边境移民涌入的问题，但拜登一直拒绝边境旅行。

德克萨斯州共和党州长格雷格‧阿博特(Greg Abbott)在推特上说，现在是拜登来南部边境的“时候了”。阿博特正在埃尔帕索附近建造一个由航运集装箱组成的屏障，以应对非法移民的涌入。

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