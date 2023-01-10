去年三个季度苹果公司从印度出口手机翻一番达25亿美元

苹果集团

2022年4月至12月，苹果公司从印度出口了超过25亿美元的iPhone手机，几乎是上一财年总额的两倍。

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彭博社报道说：苹果公司从印度出口数字迅速增长突显该公司在中国以外的地区加强运营。自中国政府清零政策在富士康郑州工厂引起的混乱暴露了苹果公司存在的供应链漏洞，突显过度依赖中国所带来的危险，该公司被迫下调产量预期。有iPhone城之称的富士康郑州工厂是全球最大的苹果设备生产中心，iPhone Pro系列产品生产一度占总产量85%左右。

虽然印度只占iPhone产量的一小部分，但不断增长的出口对于莫迪总理来说是个好兆头。莫迪计划让印度作为世界工厂替代中国。虽然北京去年12月在爆发的反清零大规模抗议压力下放弃了这种极端防疫方式，但苹果和其它全球知名企业想在中国以外建立供应链的兴趣强过以往任何时候。印度庞大的劳动力、莫迪的支持和繁荣的当地市场，使其成为众多电子制造业首选地之一。报导说，印度可能在十年内成为苹果制造的新宠儿。

除了智能手机，印度还在制定计划，提高对平板计算机和笔记本计算机制造商的财务奖励，希望吸引苹果公司在当地生产从耳机到苹果电脑（MacBooks）的所有产品，并吸引其它品牌。iPhone制造商预计将于2023年在印度开设其第一家零售店。

另据《华尔街日报》报导：因为苹果公司让iPhone产品设计更加模块化，如今其在印度的工厂几乎可以与中国工厂同步生产，预估到2025年全球会有18%至20%的iPhone在印度生产，此一比例在2021年仅为3%左右。

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