巴西司法当局追捕首都动乱组织者，600参与者获释

巴西/首都骚乱事件

2023年1月9日，巴西极右翼前总统博尔索纳罗的支持者被警车送往联邦警察局总部登记身份，并确认是否参与对首都三座公权力机构建筑的破坏活动。8日的骚乱之后，大约有1500人被警方传讯拘留，但目前只有大约500人被捕关押。

巴西前总统博尔索纳罗支持者冲击公权力中心事件三天后，最高法院向两名前高官发出逮捕令，他们是前司法部长和巴西利亚军警指挥官。同时，近1500名此前被捕的骚乱参与者中，已有600人获释。

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巴西首都1月8日发生前总统博尔索纳罗的支持者冲击公权力机关建筑事件之后，联邦政府已控制局面，并开始追捕骚乱事件的组织者和资助人，对博尔索纳罗总统任期内担任司法部长的托雷斯（Anderson Torres）和首都巴西利亚军警指挥官奥古斯托（Fabio Augusto）下达逮捕令。

托雷斯今年1月改任首都公安部门首长。最高法院怀疑他与1月8日的骚乱活动有关。根据法新社11日发自巴西利亚的报道，骚乱发生时，托雷斯本人身在美国。他周二通过其推特账户否认与冲击权力中心的“野蛮”行为有任何勾连，愿意回国，为自己辩护。

首都军警指挥官奥古斯托在8日的骚乱事件发生后，就被解除了职务。法新社11日发自当地的报道称，有消息认为奥古斯托已经被捕。

根据联邦警察局发布的一项公报，出于人道考量，警方释放了599名因参与冲击行动被捕的人，主要原因是当事人的年纪、健康状况或有低龄儿童随同。

1月8日，拒绝承认选举结果的前总统博尔索纳罗的支持者在首都，暴力冲击总统府、国会大厦和最高法院。三座公权力建筑损坏严重。警方传讯拘留了近1500人。但根据司法当局宣布的消息，目前只有其中527人被关押。

周二早些时候，司法部长蒂诺表示，还将发布近50项逮捕令，追捕那些参与了三座公共设施破坏行动，但未能被现场抓获的人士。一些网红在社交媒体上开设特别账号，呼吁网民揭发动乱当日在网络上传送动乱现场自拍视频的用户。

博尔索纳罗支持者冲击公权力机关事件引发全球一致谴责。不少巴西民众也在事件次日在各地集会，谴责暴力冲击事件，护卫民主。

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