巴西司法当局追捕首都动乱组织者，600参与者获释
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巴西前总统博尔索纳罗支持者冲击公权力中心事件三天后，最高法院向两名前高官发出逮捕令，他们是前司法部长和巴西利亚军警指挥官。同时，近1500名此前被捕的骚乱参与者中，已有600人获释。
巴西首都1月8日发生前总统博尔索纳罗的支持者冲击公权力机关建筑事件之后，联邦政府已控制局面，并开始追捕骚乱事件的组织者和资助人，对博尔索纳罗总统任期内担任司法部长的托雷斯（Anderson Torres）和首都巴西利亚军警指挥官奥古斯托（Fabio Augusto）下达逮捕令。
托雷斯今年1月改任首都公安部门首长。最高法院怀疑他与1月8日的骚乱活动有关。根据法新社11日发自巴西利亚的报道，骚乱发生时，托雷斯本人身在美国。他周二通过其推特账户否认与冲击权力中心的“野蛮”行为有任何勾连，愿意回国，为自己辩护。
首都军警指挥官奥古斯托在8日的骚乱事件发生后，就被解除了职务。法新社11日发自当地的报道称，有消息认为奥古斯托已经被捕。
根据联邦警察局发布的一项公报，出于人道考量，警方释放了599名因参与冲击行动被捕的人，主要原因是当事人的年纪、健康状况或有低龄儿童随同。
1月8日，拒绝承认选举结果的前总统博尔索纳罗的支持者在首都，暴力冲击总统府、国会大厦和最高法院。三座公权力建筑损坏严重。警方传讯拘留了近1500人。但根据司法当局宣布的消息，目前只有其中527人被关押。
周二早些时候，司法部长蒂诺表示，还将发布近50项逮捕令，追捕那些参与了三座公共设施破坏行动，但未能被现场抓获的人士。一些网红在社交媒体上开设特别账号，呼吁网民揭发动乱当日在网络上传送动乱现场自拍视频的用户。
博尔索纳罗支持者冲击公权力机关事件引发全球一致谴责。不少巴西民众也在事件次日在各地集会，谴责暴力冲击事件，护卫民主。
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