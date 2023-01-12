奥密克戎变种蔓延 美国政府宣布延长新冠紧急状态

美国-新冠疫情

这张由美国国家过敏和传染病研究所于2022年11月提供的彩色电子显微镜图像显示了感染奥米克戎病毒株的细胞。该图像是在马里兰州德特里克堡的NIAID综合研究设施（IRF）拍摄的。

在高传染力奥密克戎（Omicron）亚型变异株XBB.1.5蔓延之际，美国政府11日宣布将新冠疫情（COVID-19）公共卫生紧急状态延长至4月。

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前特朗普政府于2020年1月新冠病毒疫情爆发时，首次宣布美国进入新冠公共卫生紧急状态，自此之后每90天延长这项紧急状态。卫生及公共服务部（HHS）发言人指出：“新冠公共卫生紧急状态将依然有效，我们将在任何可能的终止或到期之前向各州提前发出60天的通知。”

过去三年中，新冠公共卫生紧急状态对美国医疗健保系统产生了巨大影响，令成千上万人获得公共医疗保险的保护，也为医院提供了更大的灵活性来应对患者激增并扩大了远程医疗。

科学家相信，目前，奥密克戎亚型XBB.1.5正迅速在美国占据主导。该变种具有生长优势，因为它能更好地与人体细胞结合，也善于逃避免疫。世界卫生组织（WHO）将其描述为迄今为止最具传染性的亚变种，尽管到目前为止还没有数据表明它会使人病情加重。

新变种的传播引发了人们对新一波住院和死亡浪潮的担忧。美国疾病控制与预防中心（CDC）的数据显示，到目前为止，美国65岁及以上的老年人中只有38%接种了针对奥密克戎变种的加强剂。有人担忧，随着XBB.1.5的传播，可能会导致老年人住院和死亡人数激增。目前大多数因新冠住院和死亡的人年龄都在70岁及以上，他们要么没有接种最新版疫苗，要么在出现突破性感染时没有得到治疗。

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