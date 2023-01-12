【视频】美智库专家分析日本新国防战略下的美日同盟关系

美日关系

资料图片：2022年5月23日，美国总统拜登与日本首相岸田文雄在东京举行双边会谈。

日本首相岸田文雄接连访问法国、意大利和英国后，1月12日前往加拿大渥太华。1月13日他将在华盛顿，与美国总统拜登会谈。这是日本政府去年年底宣布对三份国家安保文件重大调整之后，岸田文雄与美国总统拜登首次会晤。华盛顿智库战略与国际研究中心高级顾问克里斯·约翰斯通接受美联社采访，梳理日本新防务战略下的美日合作前景。

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2022年12月，岸田文雄政府批准新修订的《国家安全保障战略》、《国家防卫战略》和《防卫力量整备计划》三份涉及国家安全的文件，对日本国防战略做出重大调整。新的战略纲领将中国视作前所未有的最大战略挑战。基于这种战略转变，中国成为日本首相2023年新年伊始的欧美访问行程的核心议题。

日本今年接任七大工业国集团轮值主席国。岸田文雄在启程前往美国前，先后到访巴黎、罗马、伦敦和渥太华等七国集团成员。在巴黎，法日两国领导人一致表达加强两国在印太地区安全合作的决心。在伦敦，岸田文雄与英国首相苏纳克签署两国军队间的“互惠准入”协定，面对中国，加强英日两国在印太地区的合作。

日本首相在欧洲访问之际，美日两国外交及国防部2+2会谈11日也在华盛顿举行。面对日益引发不安的中国以及台海两岸紧张关系，还有朝鲜局势，美日领导人明确宣示他们在防务领域保持战略一致。

华盛顿智库战略与国际研究中心高级顾问克里斯·约翰斯通（Chris Johnstone）1月11日接受美联社采访，梳理日本新防务战略下的美日合作。点击以下视频，了解详情。

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