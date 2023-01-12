让拜登政府尴尬的机密文件

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美国总统府白宫周四（1月12号）面临着对乔-拜登在担任副总统任期内的机密文件被发现后的持续质疑，在当局调查涉及前共和党总统特朗普的类似但更大的案件时，新的发现让白宫陷入尴尬。

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拜登的政府迄今已证实，在宾夕法尼亚州拜登中心的一个 "上锁的柜子里 "中发现了 "少量的机密文件"（大约十几份），拜登曾经在那里设有办公室的智库。

美国全国广播公司和其他跟进的媒体周三都披露，拜登的合作者们发现了 "至少还有一批 "文件。白宫周四表示，在乔-拜登位于威尔明顿的私人住宅中也发现了他担任副总统期间的 "少量 "机密文件。

在美国，1978年的一项法律规定，美国总统和副总统有义务将他们所有的电子邮件、信件和其他工作文件传送给国家档案馆。

民主党总统拜登保证与司法当局 "充分合作"。但他的反对派担心他受到优待，立即表示在议会中展开调查。

法新社指出，前总统特朗普受到调查案件要严重得多，联邦警察（FBI）在一次大规模的搜查中查获了数千份文件，包括一百份机密的文件，而共和党籍前总统拒绝归还。

但无论如何，这一发现对于一个自诩遵守道德规范总统拜登来说，仍然十分尴尬。

特朗普不失时机，已经立即呼吁对民主党总统给予同样的关注。特朗普问： "联邦调查局什么时候会搜查乔-拜登的许多住所，甚至白宫？"

将法新社，白宫坚持认为，如果犯了错误，政府至少立即纠正了这些错误。

据白宫，11月下旬发现第一批文件后，律师立即将它们送回管理此类记录的国家档案馆。该负责人补充说，律师们还在其他地方寻找可能放错地方的文件。这可以解释周三和周四发现的更多材料。

为了化解对政治干预的指责，司法部长梅里克-加兰将此案分配给特朗普政府任命的一名芝加哥检察官。

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