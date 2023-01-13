拜登在白宫与岸田文雄会面

拜登与岸田文雄会面

1月13日，美国总统拜登在白宫与日本首相岸田文雄会面。拜登说，美国强烈支持日本的防卫，坚定致力于与日本的联盟，同时对日本国防开支的“历史性增长”表示欢迎。拜登还承诺就经济和安全事务与日本开展密切合作。

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对华盛顿的访问是岸田文雄访问七国集团（G7）的最后一站。岸田此行旨在加强与盟友的关系，以对抗中、俄和朝鲜的威胁，特别是应对中共的军事集结。日本目前是七国集团轮值主席国。

拜登周五说，与岸田的会面是美日联盟中的一个“非凡时刻”，并说两国关系从未如此密切。

拜登表示：“让我清楚地表明：美国充分地、彻底地、完全致力于这一联盟。”拜登说，“在日本历史性地增加国防开支，以及新的国家安全战略的基础上，我们正在使我们的军事联盟现代化。”

岸田感谢拜登在地区安全方面的工作，并表示：“日本和美国目前正面临着近期历史上最具挑战性和最复杂的安全环境。”他说，东京已经制定了新防卫战略，并于上个月发布，以确保印太地区的和平与繁荣。

岸田表示，美日两国“共享民主和法治等基本价值观”，并强调说，两国在全球舞台上的联合作用“正变得更加重要”。

岸田在早些时候与美国副总统贺锦丽会谈时说，他在华盛顿会谈的议题包括美日联盟以及“建立一个自由和开放的印太”。美日常用这个一描述来反击中共在印太地区的威胁。

美国官员说，两位领导人的会晤将是本周早些时候美日外长和防长在华盛顿会晤的后续。在那次会议之后，两国宣布的计划包括保护日本卫星，为东京配备远程导弹，并升级美国驻扎在日本的海军陆战队。美国官员称赞东京的军事建设计划。

日本上个月批准了三份安全文件，明确将中共列为最大安全挑战，并将国防开支增加一倍，包括购买可打击其它国家的导弹，这是日本自二战以来最大规模的军事建设，也是日本安全保障政策的最大转变。

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