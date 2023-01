“猫王”的女儿不幸去世

美国/猫王

美国歌手丽莎玛丽普雷斯利,“摇滚乐之王”埃尔维斯普雷斯利的独生女,昨天在被送往洛杉矶地区一家医院后于当天去世,享年 54 岁。

广告 继续浏览后续

猫王的女儿丽莎玛丽普雷斯利昨天去世,享年 54 岁。此一消息由丽莎玛丽普雷斯利的母亲所哀伤告知的。

据路透社今天引述娱乐网站 TMZ 消息,丽莎玛丽普雷斯利在她位于洛杉矶郊区卡拉巴萨斯的家中心脏骤停。她随后于周四被送往医院。

本周早些时候,她参加了在比佛利山庄举行的金球奖颁奖典礼,演员奥斯汀·巴特勒 (Austin Butler) 因在电影《猫王》中饰演她的父亲而获得最佳男演员奖。巴特勒在获奖感言中向丽莎·玛丽·普雷斯利和她的母亲致敬。猫王于 1977 年 8 月因心脏骤停去世,享年 42 岁。

普雷斯利被好莱坞明星所铭记,包括汤姆汉克斯 - 巴特勒在“猫王”电影中的联合主演 - 丽塔威尔逊和约翰特拉沃尔塔,以及时装设计师多纳泰拉范思哲。

路透社说,丽莎·玛丽·普雷斯利 (Lisa Marie Presley) 于 1968 年 2 月 1 日出生于田纳西州孟菲斯,并成为她的父亲雅园宅邸的所有者,该宅邸是当地热门旅游景点。埃尔维斯在那里去世时,她只有九岁。

她自己的音乐生涯始于 2003 年的首张专辑“To Whom It May Concern”。紧随其后的是 2005 年的“Now What”,两张专辑都登上了 Billboard 200 专辑榜的前 10 名。第三张专辑“Storm and Grace”于 2012 年发行。

她结过四次婚。1994 年,她与第一任丈夫、音乐家丹尼·基奥 (Danny Keough) 离婚仅 20 天后,她就嫁给了流行歌星迈克尔·杰克逊。这对备受瞩目的夫妇于 1996 年离婚,当时杰克逊正陷入猥亵儿童指控作危机。

普雷斯利于 2002 年与父亲的粉丝演员尼古拉斯凯奇结婚。四个月后凯奇提出离婚。

她的第四次婚姻是嫁给了她的吉他手兼音乐制作人迈克尔·洛克伍德。他们于 2021 年离婚。

她唯一的儿子本杰明·基奥 (Benjamin Keough) 本人也是一名音乐家,但他于 2020 年去世,享年 27 岁,洛杉矶县验尸官判定这是自杀。

今年早些时候,丽莎·玛丽·普雷斯利 (Lisa Marie Presley) 在 Instagram 上为《人物》(People) 杂志撰写的一篇文章中回忆起她的儿子,称自己被他的死“摧毁”了。

她身后留下了 33 岁的演员基奥 (Riley Keough) 和 14 岁的双胞胎女儿哈珀 (Harper) 和芬利·洛克伍德 (Finley Lockwood)。

据法新社说,普雷斯利是歌手兼词曲作家,她有4个孩子,其中莱里基奥(Riley Keough)因为在2016年电视剧「应召女友」(The Girlfriend Experience)中的演技而备受关注。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅