秘鲁新总统拒绝辞职 示威者安营扎寨对抗

秘鲁

秘鲁总统迪纳-博卢阿尔特持续遭到抗议，秘鲁陷入激烈动荡，在五个星期内已造成约40人死亡。抗议要求总统下台。秘鲁总统排除了辞职的可能性。不过，由于抗议者对政府普遍不满，最近几天已经有几位部长受抗议压力而引咎辞职。

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据本台报道，尽管抗议者愤怒，但总统迪纳-博卢阿尔特Dina Boluarte排除了辞职的可能性。1月13日星期五，在库斯科市中心的图帕克-阿马鲁广场，抗议者显示持久战决心。一些帐篷和烹饪锅被搭建起来，民众与示威者纷纷为经过十天动员和无限期罢工的抗议者提供食物。有些人从几小时车程外的农村社区赶来，要在抗议现场过夜。

26岁的农民罗莎从卡尔卡赶来。她说，"有些人已经在这里呆了两、三天或更多天了......。他们来到这里，在城市里抗议。她向本台在库斯科的特约记者朱丽叶-沙尼翁解释说：“他们希望总统辞职，解散国会并制定新宪法。”

除了国家层面的政治诉求，农村社区的农民还要求更多的社会正义。正如农民Jade愤愤不平解释的那样：“领导人并不关心我们，我们这些安第斯人，为他们工作的人。" 抗议者不满抱怨，“旅游业的钱给他们拿走了。来自农业的钱，也给他们拿走了。我们从未得到任何报答。他们不听我们的要求。仿佛这是一个没有我们的国家。”

而秘鲁警方的镇压则扩大了示威者被当局鄙视的感觉。一个月的抗议造成约有40人死亡。示威者埃德加说：“不能让这些死亡数字继续扩大下去。我们对这些腐败的人感到厌恶和痛恨。让他们下台吧!”

但是，周五，总统迪纳-博卢瓦特排除了辞职的可能性。博卢阿尔特在国家电视台播出的致全国人民的信息中说，"一些来自暴力支持者和激进分子的声音要求我辞职，煽动民众进行混乱、无序和破坏。我负责任地对他们说：我不会辞职，我的承诺是与秘鲁在一起。"

不过，总统博卢阿尔特Dina Boluarte政府的三名成员在两天内辞职：劳动部长Eduardo Garcia，他不同意政府对抗议活动的处理方式，内政部长Victor Rojas和妇女和弱势群体部长Grecia Rojas也随之辞职。

新一波示威抗议已经进行了十天。抗议活动是在12月7日左派总统佩德罗-卡斯蒂略被解职和逮捕后爆发的，他被指控试图解散准备弹劾他下台的议会，从而企图发动政变。曾任佩德罗-卡斯蒂略副总统的迪纳-博卢阿尔特根据宪法规定接替了他。但是，将她视为 "叛徒 "的示威者要求她离开并立即进行提前选举。而且他们说他们准备继续无限期地抗议下去。

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