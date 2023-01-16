抗议不断 秘鲁多地施行紧急状态

秘鲁/抗议运动

秘鲁在过去几周的抗议活动中，报告已有42人死亡。抗议者仍然要求新总统迪纳-博卢瓦特辞职，解散国会并立即举行选举。总统强硬面对抗议，自1月4日以来的抗议活动，下令自周日起该国多个地区实行紧急状态。

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秘鲁紧急状态扩大到首都利马和其他地区。新一波示威活动自1月4日发起，至今没有减弱趋势。据本台在利马的记者Juliette Chaignon的报道称，政府下令在一些地区延长已经实施了一个月的全国紧急状态。

这包括首都利马和卡亚俄港、三个省以及秘鲁南部的库斯科和普诺省。正是在那里，近两周来的示威活动最为激烈。有一百条道路仍然被封锁设置障碍。

秘鲁紧急状态法允许国家派遣军队来解除封锁。紧急状态法允许当局在必要时限制居民的行动和集会自由。在东南部的普诺，居民们被要求在晚上8点到凌晨4点之间呆在家里禁止外出，除非获得豁免。

尽管如此，秘鲁数以千计的示威者周一继续聚集在利马举行大规模抗议活动。法新社援引RPP电台的报道称，至少有3000名来自12月抗议活动中心之一的Andahuaylas（东南部）的示威者，在周日下午乘坐汽车和卡车前往秘鲁首都。

根据最近的民意调查，71%的秘鲁人不赞成迪纳-博卢瓦特总统的政策。88%的人对国会没有信任。而一半的人认同抗议者的观点。但这比12月的反对情况有所减弱。

总统迪纳-博卢瓦特Dina Boluarte周六重申，她不会放弃。她将示威者描述为 "一小群暴力煽动者"，显示完全不计抗议活动的社会要求。

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