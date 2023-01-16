美军启动新培训项目 帮助乌克兰军队击退俄军

军事培训项目

美军参谋长联席会议主席米利上将说，美军15日在位于德国的美国军营启动了一项培训乌克兰军队的新项目，希望在未来5至8星期内完成对大约500名军人的培训，好让他们重返战场抗击俄罗斯侵略军。

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米利计划星期一亲自前往训练营掌握培训项目的第一手信息。他说，这些受训士兵几天前离开了乌克兰。在德国，他们将有机会使用一整套武器和装备。

此前，五角大楼一直不愿透露这项培训何时开始。

这项军训目的是提高乌克兰士兵的联合战斗技能，使他们能更好地实施反攻或对抗俄罗斯的攻击。

米利上将对两名随行记者说，这项培训将综合使用各类新武器，包括即将送往乌克兰的火炮、坦克和其他军车，称这是帮助乌克兰击退俄罗斯、夺回失去阵地的关键。

乌克兰军队正在东部和东南部多处与俄罗斯军队激战。

在启动这项军人培训项目之前，美军将主要精力集中在向乌克兰军队提供战场上急需的装备，以及如何使用这些装备，迄今为止已经培训了三千多名乌克兰军人如何使用和保养美国提供的火炮和装甲车等装备。

此外，其他欧洲盟国也在向乌克兰军队提供装备和培训，帮助他们抗击俄罗斯入侵。

俄罗斯称正在乌克兰展开特别军事行动。总统普京星期天说，在乌克兰的战事正进展顺利。

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