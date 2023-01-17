17日开始审判特斯拉股东

针对马斯克(Elon Musk) 2018年一条推文的证券欺诈指控开始审理，周二启动现场挑选陪审团成员及候补陪审员。该推文称可能将特斯拉(Tesla Inc., TSLA)私有化。美国旧金山地区法官Edward Chen17日表示：“原告说这些推文实际上是虚假的，人为地影响了特斯拉的股价和其他证券”。庭审将持续三个星期。

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马斯克的 "资金到位 "推文引起了美国证券交易委员会的注意，最终导致了4000万美元的和解。

参与诉讼的股东称，马斯克的推文影响了特斯拉的股票价格。他们要求法院命令马斯克停止他对这一事件的 "公开宣传，提出相互矛盾的虚假叙述"。他们说，他还应该对潜在的损失负责。

这起集体诉讼案源于马斯克2018年8月7日的一条推文，这位特斯拉首席执行官在推文中说：“考虑以420美元的价格将特斯拉私有化。资金已经到位。”

投资者Glen Littleton起诉了特斯拉、马斯克和当时的特斯拉董事会成员，称马斯克的推文宣称是虚假的，并刺激了特斯拉股票、期权和债券价格的波动，导致投资者损失了数十亿美元。马斯克在法庭文件中说，他确实在考虑将特斯拉私有化，并认为他得到了沙特阿拉伯主权财富基金对此举的支持。这项交易如果推进价值可能达到720亿美元左右，但交易从未兑现。

在法院正在考虑的约200名陪审团候选人中，82%的人在审前调查问卷中表示对马斯克有不利的看法。在最近的听证会之前，马斯克的律师亚历克斯-斯皮罗说，这份问卷显示，"不仅绝大多数潜在的陪审员对马斯克先生怀有恶意，而且他们不怕向法庭自豪地、生动地宣布这一点。"然而，陈法官并不相信斯皮罗的说法。在提到最近结束的Theranos审判时，陈法官说，附近法院的一位法官同事能够组建一个 "没有偏见 "的陪审团，以决定伊丽莎白-霍姆斯是否犯有刑事指控。他还驳斥了将案件移至德克萨斯州的想法，并指出当特斯拉股东起诉马斯克时，特斯拉的主要办公室位于加州。

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