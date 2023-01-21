秘鲁抗议浪潮续 要求总统下台

秘鲁危机

秘鲁去年12月爆发的抗议浪潮，已造成45人死亡，周五反对总统迪娜·博卢瓦特的抗议活动在首都利马和各地继续进行，抗议活动在利马举行了大规模集会。

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在秘鲁第二大城市阿雷基帕，发生了类似于战斗场面的暴力冲突。示威者在Anashuayco桥周围投掷石块并点火，试图向仍然关闭的机场推进。据法新社的一名摄影师说，警察和军队用催泪瓦斯进行了回应。

普诺南部地区也发生了冲突，据当地电视台报道，抗议者在Zepita的一个警察局和与玻利维亚交界的Desaguadero的一个海关站放火。在北部的拉利伯塔德省也发生了冲突。

周四晚上，秘鲁当局将已经在利马、库斯科、卡亚俄和普诺实行的紧急状态扩大到亚马逊（东部）、塔克纳（南部）和拉利伯塔德（北部）。

周五在利马抗议活动中，数千名示威者带着与前一天类似的口号游行："迪娜凶手！"，"这个民主不是民主，迪娜，人民唾弃你！"

各地赶来的示威者表示："希望迪娜辞职。如果她不辞职，人民就不会安宁，解散国会“，并会留在利马，直到最后的结果。

大部分示威者在周五晚上8点左右散去。下午晚些时候和晚上发生了混战。抗议者投掷石块，警方发射催泪瓦斯。

虽然暴力事件的规模比前一天小，但有抗议者继续战斗，晚上9点左右在市中心焚烧垃圾桶并投掷弹丸。法新社记者指出，有数人被逮捕。

据内政部称，安第斯山脉居民周四在利马举行的示威活动导致38人受伤，其中包括警察。

秘鲁工人总联合会（CGTP）秘书长Geronimo Lopez告诉法新社："所有地区的斗争将继续进行，直到博卢瓦特辞职，以及今年举行选举和制宪会议的公投的要求得到满足。"

自12月7日以来，秘鲁的动乱已造成45人死亡。骚乱是在左派总统佩德罗·卡斯蒂略被免职并被逮捕后爆发的，卡斯蒂略被指控为解散准备将他赶下台的议会，而企图发动政变。

周四晚上，总统迪娜·博卢瓦特再次在电视上呼吁冷静。她说："对秘鲁人民，对那些想在和平中工作的人（......）和那些抗议者：我将不厌其烦地呼吁进行良好的对话，告诉他们国家需要解决水、卫生、教育、农业、畜牧业的问题，建造更多的桥梁、更多的道路......"。但她也威胁那些 "制造暴力行为的人"，承诺会 "坚定不移"。

游客受阻

秘鲁旅游之都库斯科的机场在中午时分重新开放，但前往著名的马丘比丘遗址的火车仍然暂停。

至少有300名外国和当地游客滞留在该地区，因为火车是前往印加遗址的唯一途径。12月份时，游客在被疏散前也曾滞留在该地。

智利游客阿莱姆-洛佩斯（Alem Lopez）告诉法新社： "我们不知道是否会有火车来接我们。这里所有的游客都在排队登记，以疏散我们。 "

秘鲁的危机也反映了首都和贫困省份之间的巨大差距。这些省份支持美洲印第安人出身的卡斯蒂略总统，并认为他的当选是对利马蔑视的报复。

2021年，作为卡斯蒂略的搭档，博卢瓦特和他同时当选副总统，根据宪法规定，她接替了下台的卡斯蒂略。但示威者认为她是一个 "叛徒"。

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