拜登私宅新一轮搜查又发现六份“机密文件”

拜登

美国总统拜登的律师当地时间周六晚在声明中称，司法部周五1月20日对拜登位于特拉华州（Delaware）威尔明顿的住所开展新一轮搜查，再发现六份带有机密标记的文件。

广告 继续浏览后续

据路透社报导，拜登的律师鲍勃·鲍尔（Bob Bauer）指说，一些机密文件和“周边材料”可追溯到拜登在担任美国联邦参议员期间。拜登从1973年到2009年代表特拉华州。其他文件据信来自他于2009年至2017年担任副总统时期。

律师称，司法部进行了长达12个多小时的搜查，还带走了拜登在副总统任期内的手写笔记。

鲍尔表示，拜登提供了“进入他家的权限，以便司法部可以对整个场所进行搜索，以寻找可能的副总统记录和潜在的机密材料”。

鲍尔说，司法部调查人员提前与拜登的律师协调搜查，当时总统的私人律师和白宫律师都在场。但拜登本人和第一夫人都不在场。

当局去年11月和本月，分别在拜登于首都华盛顿的私人办公室，以及拜登在威尔明顿的住所，发现政府机密记录。

鲍尔在周六的声明中，没有明确说明那些文件是在拜登威尔明顿家中的何处被发现。之前发现的机密文件，是在拜登住家的车库和附近的储藏室里找到。

搜索显示，联邦调查人员正在迅速推进对拜登所拥有机密文件的调查。本月，美国司法部长加兰任命了特别检察官赫尔来调查此事。

赫尔正在调查总统及其团队，如何处理最近在拜登的私人住宅和办公室中，发现的奥巴马时代机密文件。

白宫宣称，司法部周五搜查之前，在拜登家中和办公室找到所有文件，都是由其律师发现。据了解，最新的搜查是联邦执法部门首次在拜登的私人地址，对政府文件进行搜查。

当局也正在对前总统特朗普卸任后如何处理机密文件进行调查，对于拜登也涉嫌带走机密文件，共和党人将两者相提并论。但白宫指，拜登的团队在调查中与当局合作，并主动移交这些文件。反之，特朗普拒绝配合，直到8月联邦调查局在其位于佛罗里达度假山庄进行搜查，才让探员带走文件。

星期四，拜登在加州对记者说：“我们发现一些文件被归档在错误的地方”，“我们立即把它们转交给了档案馆和司法部。” 并补充说，他“正在全力合作，并期待迅速解决这个问题。”

联邦官员是否会对其他地点进行更多的搜查仍有待观察。分析认为，此次搜查增加了拜登的法律和政治风险，他坚持认为之前在其家中和前办公室发现的机密材料，最终将被视为无关紧要。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅