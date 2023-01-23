传五角大楼酝酿美国国会众议院主席访问台湾

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美国五角大楼据信正在评估或酝酿美国国会共和党人议长麦卡锡访问台湾一事。美国“酒杯新闻”Punchbowl News 网站今天率先透露此消息。

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据PUNCHBOWL新闻今天引述一位直接参与会谈的官员称，五角大楼正处于计划美国国会众议院议长凯文麦卡锡Kevin McCarthy出国访问的早期阶段，麦卡锡外访目的地包括预计今年晚些时候可能到访的台湾。

拜登政府官员预计麦卡锡将在春季的某个时候访问台湾，因为众议院共和党人希望将对抗中国作为他们多数派的主要关注点。

据该报道，计划麦卡锡到访台湾之行对五角大楼来说将是一项艰巨的任务，需要考虑安全后勤以及北京的预期反应。当前任议长民主党人南希·佩洛西(Nancy Pelosi ) 去年访问台湾时，中国加强了在台湾附近的军事演习，作为一种恐吓策略，而中国高级官员指责这次访问违反了美国长期以来的对台政策。

麦卡锡当时表示支持佩洛西的访台行程，并表示如果他当选议长，他也会去台湾。就在最近，麦卡锡鼓励众议院投票成立了一个中国问题特别委员会（China Task Force），该委员会也得到了民主党的大力支持。

如果麦卡锡将访台计划坚持到底，那将在美中之间引发另一场外交摊牌。两党的鹰派一直在敦促拜登政府对台湾采取更强硬的立场，美国官员认为台湾受到北京入侵的威胁越来越大。

最近几个月，其他 几位立法者也前往台湾，并面临来自中国大陆的类似威胁。例如，参议员Todd Young (R-Ind.)上周访问了台北。

据该报道，拜登政府最初反对佩洛西访问台湾，理由是与中国的紧张局势可能因此升级。五角大楼官员警告佩洛西存在风险，但她还是决定继续此行。佩洛西当然是乘坐美军喷气式飞机前往台湾，她的行程在美国国内和台湾都受到好评。

这一次，拜登政府在计划麦卡锡的潜在访问时据信更加积极主动。

与此同时，美国国会已将增加对台湾的安全援助作为年度国防政策法案的一部分，白宫已要求批准价值数十亿美元的军售。美国称这一切都是为了阻止中国军队的潜在入侵。

据“酒杯新闻”称，五角大楼和麦卡锡办公室拒绝就此报道发表评论。

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