加州枪击案嫌疑人是亚裔 警方称案屠杀

美国/枪击案

周日，一名 72 岁的枪手在被警察包围接近时自杀，当时该嫌疑犯在一家舞厅施行开枪屠杀，造成 10 人死亡，另有 10 人受伤。因枪击案正值中国农历新年，嫌疑人为亚裔，引发当地关注。

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据路透社今天报道称，美国加州枪击案嫌疑人在农历新年大开杀戒。枪手在周六晚上第一次开枪几分钟后，试图在另一家俱乐部再次开枪，但当局表示，在再开枪之前，两名在场的人成功将枪手从嫌疑犯手中夺走。嫌疑犯逃离了现场。

据洛杉矶县警长罗伯特·卢纳 (Robert Luna) 将嫌疑人确定为 Huu Can Tran，称是一名七十多岁的老人，警方说嫌疑人用一把大容量弹匣手枪射击了蒙特利公园 (Monterey Park) 一个受年长顾客欢迎的交谊舞场所，该场所位于洛杉矶市中心以东约 7 英里（11 公里）处。

尽管枪支暴力在美国很常见，但调查人员尚不清楚动机。警方没有透露任何遇难者的身份，但表示这五男五女似乎都在 50 多岁、60 多岁或以上。治安官说，嫌疑犯Tran 使用的枪支在加利福尼亚州似乎是非法的，该州法律禁止任何弹匣容量超过 10 发子弹。

据警方称，“我们想知道这种可怕的事情是如何发生的。” 警方称嫌疑犯 Tran 于当地周六晚上 10 点左右在第一家舞厅开枪，大约 20 分钟后，他在邻近城市阿罕布拉的第二家舞蹈俱乐部与俱乐部里的顾客对峙。警方官员说，“我可以告诉的是，嫌疑人走进那里，可能是为了杀死更多人，两名勇敢的社区成员决定迅速采取行动解除他的武装。”

在受伤的 10 人中，有 7 人在周日晚上仍在医院接受治疗，至少有 1 人情况危急。

枪击事件发生在为期两天的中国农历新年庆祝活动的地点附近，许多市中心的街道因庆祝活动而关闭，吸引了来自南加州各地的数千人。

几十年来，这座城市一直是中国移民的目的地。根据美国人口普查数据，该市约 65% 的居民是亚裔，该市以其众多的中餐馆和杂货店而闻名。

美国总统拜登在一份书面声明中谴责了这起杀戮事件，并表示他已指示他的国土安全顾问动员联邦支持地方当局。

据路透社报道称，蒙特利公园的舞厅袭击是自 2022 年 5 月以来最致命的袭击，当时一名枪手在德克萨斯州乌瓦尔迪的一所学校杀死了 19 名学生和两名教师。加州历史上最致命的枪击事件发生在 1984 年，当时一名枪手在圣地亚哥附近圣伊西德罗的一家麦当劳餐厅杀死了 21 人。

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