加州警方：周日被截停的货车司机开枪自杀身亡，他是枪击案嫌疑人

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美国加州蒙特利公园市当地时间周六农历新年除夕夜的一个舞厅内发生枪击事件，造成至少10人死亡，10人受伤送医。执法人员周日下午一拥而上，进入一辆白色货车，他们怀疑驾驶这辆车的是枪手。据《洛杉矶时报》报导，据信与枪击案有关的白色货车司机已经死亡。当地多个执法部门的消息来源透露称，司机死于自残式枪伤，在他们接近车辆的前一刻，至少有两个弹孔在司机一侧的窗户上可见。

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据美联社报导，警方用战术车和拆弹小组的卡车将白色货车包围了几个小时后才靠近。一个人的身体似乎斜躺在方向盘上，但当局没有立即确认货车上的人。洛杉矶县警长卢纳（Robert Luna）此前公布了一名亚裔男子的照片，他被认为是枪击事件嫌疑人。

周六晚些时候，在以亚裔美国人为主的蒙特利公园市社区的农历新年庆祝活动中，一名枪手在一家交谊舞厅杀害了10人，另有10人受伤送医。当局说，他很可能试图袭击第二个舞厅，但没有成功。这辆货车是在另一个有许多亚裔美国人居住的社区，托伦斯市被发现的，距离第二个舞厅地点约22英里（34.5公里）。

枪击事件给洛杉矶地区的亚裔美国人社区带来了恐惧，并给全国各地的农历新年庆祝活动投下了阴影。事发后，其他城市派出了额外的警力来保护庆祝活动。

洛杉矶县警长卢纳说，在蒙特利公园市的“明星舞厅舞蹈工作室”发生的枪击事件造成5名妇女和5名男子死亡，另有10人受伤。然后20至30分钟后，一名持枪男子进入附近阿罕布拉市的“莱莱舞厅”。当局认为这两起事件存在关联。他们没有提供关于可能动机的细节。

卢纳说，嫌犯持枪进入“莱莱舞厅”，人们在他逃跑前将武器夺走。在目击者报告看到嫌疑人乘坐一辆白色货车逃离阿罕布拉市后，当局正在寻找这样的一辆车。

周日下午，一支特警队的成员在短时间内进入被包围的货车，并在离开前翻看了里面的物品。目前还不清楚他们发现了什么。当局此前表示，他们知道嫌疑人的名字，但拒绝公布，因为这可能使他们逮捕他的能力变得复杂。但他们确实公布了一张照片，显示一名戴眼镜和冬帽的亚裔男子在案发现场。

警方拒绝透露在阿罕布拉市找到的是什么类型的枪。卢纳说，调查人员认为在蒙特利公园市发生的枪击案中使用的枪支不是突击步枪。周日早些时候，执法部门的消息人士向美国有线电视新闻网（CNN）表示，来自托伦斯市当地的初步信息是，警方试图拦截一辆白色货车，该车符合周六晚上蒙特利公园市枪击案中一辆相关车辆的描述。当他们命令车内人员下车时，他们听到并相信司机可能已经开枪自杀。

就这一枪击事件的发生，美国总统拜登周日通过声明表示：“吉尔和我都在思念那些在昨晚蒙特利公园致命的大规模枪击事件中丧生和受伤的人。虽然我们对这起毫无意义的袭击事件的动机还有很多不了解，但我们知道，许多家庭今晚正在悲伤，或祈祷他们的亲人能从伤痛中恢复。”

拜登说：“即使我们继续寻找这次袭击的答案，我们知道这次袭击对亚太裔社区的影响有多深。蒙特利公园是美国最大的亚太裔社区之一，其中许多人在本周末与亲人和朋友一起庆祝农历新年。”

拜登补充说，“今天清晨，我指示我的国土安全顾问，在地方和州当局继续应对和调查这起枪击事件时，向他们动员全面的联邦支持。在我们等待来自执法部门的更多关键信息时，我想向蒙特利公园的社区和更广泛的地区保证，我们将以各种方式支持你们。”

最新消息显示，洛杉矶县警长卢纳在周日晚间的新闻发布会上介绍，调查人员已经确认，白色货车内的男子与周六晚在蒙特利公园市进行大规模枪击的嫌疑人是同一人。卢纳说，在对峙之后，警察发现该男子死于自残的枪伤。该嫌疑人叫做Huu Can Tran，72岁。目前没有与枪击事件有关的其他嫌疑人。伤者中七人仍在住院治疗。

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