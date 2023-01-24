美国加州连发3起枪击案震惊全球

美国/枪击案

美国加州就在一名老年枪手在洛杉矶地区的一家老人舞厅打死 11 人两天后，又有 7 名受害者在旧金山附近的一个农业区被枪杀。在周一晚间发生的另一起枪击案，在奥克兰报告新一起多人枪击事件，造成 1 人死亡、7 人受伤。

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加州连续发生致命的大规模枪击事件。据路透社今天报道称，加州警察在 2023 年 1 月 23 日在美国加利福尼亚州半月湾拘留了一名男子，执法部门认为他是半月湾大规模枪击事件的嫌疑人。枪击案中有7 名受害者在旧金山附近的一个农业区被枪杀。

当局表示，他们还没有确定这两起暴行的动机，这似乎特别令人费解，部分原因是每起案件的嫌疑人都是退休年龄的男性，比在美国已经成为麻木的例行公事的致命大规模枪击案的典型肇事者要老得多。

加利福尼亚州州长加文·纽森 (Gavin Newsom) 说，报告周一又发生在加利福尼亚北部的杀戮事件时，他正在探望周六晚上在洛杉矶郊区蒙特利公园发生的大屠杀中受伤的幸存者。

最新的枪击大屠杀袭击了旧金山以南约 30 英里的沿海城镇半月湾，一名枪手在相距约一英里的两个地点向成群的农场工人开火，共造成七人死亡，一人重伤受伤，枪手然后逃走。

被指控的枪手，被确认是 67 岁的音译为赵春丽，不久后被拘留，因为他被发现坐在他的车里，停在警局外，当局说他们认为他是来自首的。圣马特奥县警长克里斯蒂娜科珀斯在晚间新闻发布会上说，在他的车里发现了一把半自动手枪。

警方说，嫌疑人在被捕后与调查人员“充分合作”。

另据警方报道，在周一晚间发生的另一起湾区事件中，奥克兰发生了一起“多人枪击事件”，造成 1 人死亡、7 人受伤，消息暗示这是一起帮派暴力案件。警方没有提供多少细节，但表示幸存的受害者都已被送往地区医院。

加州警方对洛杉矶市中心以东蒙特利公园星际舞厅枪击事件进行了第二个整天的调查，一名枪手开枪打死了 11 人。另有九人受伤。

警方说，72岁的嫌疑人 Huu Can Tran开车经过邻近的一个城镇，闯入第二个舞厅，但遇到了该俱乐部的经营者，嫌犯在短暂的扭打中被夺走了武器从而避免了更多的人遇害。

据消息说，嫌犯Tran 本人是 Star Ballroom舞厅 的长期赞助人，该舞厅主要为年长的舞蹈爱好者提供服务。当局说，在嫌犯横冲直撞后大约 12 小时，周日早上，他在停放的逃跑车辆（一辆货车）中开枪自杀，当时警察在洛杉矶南部的托伦斯镇包围了嫌犯的汽车。

两起枪击案都是亚裔嫌犯也让评论吃惊。一些族群仇视理由被提起，但没有证据。至少第一起枪杀案可能排除种族仇视推测。

据本台报道称，现在人们对加州这波第一起枪击案的杀手有了更多了解。他是一名72岁的亚裔男子，在警察准备逮捕他时自杀。据目击者称，他是案犯舞厅的常客，在庆祝农历新年的聚会上出手。正是在那里，他遇到了他的前妻。警方正在调查可能的嫉妒或个人动机，但目前还没有证实。

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