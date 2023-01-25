美国一民调称特朗普如再选总统双领先

美国/选举

美国一项民意调查显示，前总统特朗普在假设的大选中领先现总统拜登，并且是 2024 年共和党总统候选人提名的明确领跑者。

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据据美国布賴特巴特新闻网（Breitbart News）报道称，一民调指前总统特朗普领先共和党潜在主要对手，也领先拜登。

美国艾默生学院The Emerson College Polling日前公布的民意调查显示，44% 的登记选民受访者会在 2024年大选中投票给特朗普，而 41% 的人会支持拜登。与艾默生学院去年11 月 22 日的民意调查相比，特朗普和拜登基本上交换了位置，当时 41% 的受访者表示他们会支持特朗普，45% 的人表示他们会投票给拜登。

消息说，自 11 月的民意调查以来，拜登的支持率飙升了 5 个百分点，达到 44%，但他的支持率仍然处于低位，因为 48% 的受访者表示他们不赞成他作为总统的表现。

虽然特朗普在一场假想的大选中以微弱优势领先拜登，但他在其他潜在的共和党初选中占据主导地位。在接受调查的“共和党选民”中，55% 的人支持特朗普争取提名，比最接近的竞争对手德桑蒂斯高出 26 个百分点，为 29%。前副总统迈克·彭斯以 6% 的参与者支持率位居第三，紧随其后的是前美国驻联合国大使妮基·黑莉，支持率为 3%。参议员特德克鲁兹 (R-TX)、前众议院议长保罗瑞安 (R-WI)、州长克里斯蒂诺姆 (R-SD) 和前国务卿蓬佩奥都获得了百分之一的支持。

据消息称，艾默生学院民意调查在 1 月 19 日至 21 日期间对 1,015 名登记选民进行了抽样调查，民意调查的误差幅度为正负 3%。

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