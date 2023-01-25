美国新年24天发生39起严重枪击案70人死167人伤

美国枪击案

美国在连串血腥枪击案中踏入2023年。截至1月24日，4人以上受害的严重案件已有39起，共70人死亡，167人受伤，相当于每日三人丧生，将近七人受伤，创下2014年以来最高纪录。

广告 继续浏览后续

美联社与《华尔街日报》根据非牟利机构“枪枝暴力档案”（Gun Violence Archive）统计报道，全国死于大型枪案人数，较去年同期的35人高出1倍。其中加州在短短3天内发生3起严重血案，先是21日蒙特利公园市（Monterey Park）的舞厅案导致11人死亡；相隔2天后半月湾（Half Moon Bay）又有7人被枪杀；几小时后奥克兰（Oakland）也有抢案造成1死7伤。

去年第一宗大规模枪案发生在1月23日，而今年同一天，6宗大型枪案夺走了39人的性命。

研究人员表示，枪击案无日无之已成为美国独有的现象，人均枪支数字比任何国家都多，估计平均每100人就有120支枪械。去年最高法院加强《宪法第二修正案》的保护，使得下级法院进一步放宽拥枪规管。

数据显示，全国自2006年以来已有2793人死于大规模枪击案，数字逼近911恐袭的2996人。根据定义，凡是不包括凶手在内4人以上受害的，均属于大规模严重枪击案。

近几年枪击案件被形容为一种“美国疾病”(American disease)。阿拉巴马大学犯罪学者兰克福特(Adam Lankford)告诉《纽约时报》，取得枪枝变得容易以及模仿效应( Copycat effect)是大规模枪击案在美国变得泛滥的主因。

最近一波波大规模枪击案发生后，要求联邦政府进一步加强枪枝控管的舆论声浪再起。包括加州在内等州的控枪州法，则在最高法院面临考验。某些州的枪枝管控提案，已经接连遭到最高法院驳回，例如禁止购买大容量弹匣等。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅