美国有议员促对宾大调查中国捐款 影射拜登

美国/宾州大学/机密档案

据美国布賴特巴特新闻网（Breitbart News）报道，在福克斯新闻频道周一播出的“美国报道”节目中，民主党众议员罗康纳 (D-CA) 称，应该对宾夕法尼亚大学收到的来自中国的捐款进行调查，以及调查这笔钱是做什么用的，这笔钱还是否与宾夕法尼亚拜登中心有什么关系，近期爆发的文件案中，拜登总统拥有的一些机密文件就是在那里被发现的。

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据该议员称，“我们需要考虑”中国对宾夕法尼亚大学的捐赠，更如果它们与宾夕法尼亚拜登中心有关的话。”

福克斯新闻频道周一播出的“美国报道”节目联合主持人约翰·罗伯茨问道，“国会议员，在这些机密文件被公开的同时，这里与中国的潜在联系以及中国向宾夕法尼亚大学提供的数千万美元呢？宾夕法尼亚大学里正有拜登中心。”

罗康纳 (D-CA)回答说：“对的，我们需要查查看，我们需要知道事实是什么，钱是从谁那里来的，是来自私人的，还是来自与中国共产党有联系的人的，捐赠资金的目的是什么，它是否以任何方式与宾夕法尼亚中心有关？应该对所有事实进行更深入的调查，我们不能只知道两个事情。但如果你问所有的事实是否应该公开，他们当然应该公开。”

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