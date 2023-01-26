美国众议院主席对斯瓦尔威尔与中国“女间谍”案很恼火 有催解密

美国/中国/间谍案

美国众议院关注民主党众议员埃里克·斯瓦尔威尔 (D-CA) 与中国间谍案影响，众议院主席麦卡锡称此案非常糟糕。有要求将此案解密。关于此案再起是否牵涉民主党与共和党内斗引发关注。美国众议院稍早将涉案议员斯瓦尔威尔从议会情报委员会解职。

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据美国布賴特巴特新闻网（Breitbart News）今天报道称，美国国会众议院议长凯文·麦卡锡 (R-CA) 周二表示，众议员埃里克·斯瓦尔威尔 (D-CA) 的“与中国间谍的关系”的性质非常糟糕，以至于他失去了担任众议院情报委员会成员的资格。

麦卡锡是在一名记者询问关于将众议员亚当希夫（D-CA）和斯瓦尔威尔踢出委员会的决定时作回答，他说即使是联邦调查局也对这对两个人之间的关系感到担忧。

据麦卡锡对记者说，“如果你想谈论 Swalwell，那就让我们谈谈 Swalwell，因为你没有听过简报。我听取了简报，南希佩洛西也听取了联邦调查局的简报。”麦卡锡说，当时任众议院议长南希·佩洛西 (D-CA)于 2015 年将斯瓦尔威尔分配到情报委员会时，联邦调查局就决定告诉国会领导层关于斯瓦尔威尔“与中国间谍有问题” 。

麦卡锡称，“所以不仅仅是我们担心此案。联邦调查局担心让一名国会议员加入议会情报委员会，因为他所能接触和与中国间谍的关系，他是有权看到其他人看不到的东西。”

麦卡锡称，“他们把斯瓦尔威尔带到了领导人的情况报告中。我收到了那个简报。所以我认为他不应该坐在情报委员会。”他说，“人们可在一个什么委员会任职，但不应该在尊重国家安全的地方任职，因为诚信对我来说很重要。”

布賴特巴特新闻网称，麦卡锡的言论是国会议员，更不用说是众议院领袖就此事发表的最尖锐的言论之一。

Breitbart News 的 Matthew Boyle 于 2021 年 7 月独家 报道称，美国情报界拥有一份机密报告，其中包括关于 Swalwell 和中国一位Fang姓女性之间关系性质的“复杂而私密”的细节。熟悉机密报告内容且不愿透露姓名的情报和国家安全消息人士告诉布赖特巴特新闻，这份报告包含 Swalwell 与fang姓女性关系性质的详细信息，包括他们据称一起进行的某些性行为。然而，熟悉机密报告的消息人士不愿提供有关这些行为的性质或报告中其他细节的更多细节。该报告目前仍然处于机密状态。

一位熟悉报告细节的前国家安全高级官员告诉布赖特巴特新闻，“对于那些看过斯瓦尔威尔案细节的人来说，令人震惊的是佩洛西和希夫如此愿意让他继续留在情报委员会，即使是为了像他们这样冠冕堂皇的党派立法者，”

Axios于 2020 年 12 月首次报道称，斯瓦尔韦尔是Fang的目标，Fang为他 2014 年的连任竞选活动筹款，“多年来在多个活动中与斯瓦尔韦尔互动，甚至在斯瓦尔韦尔的 DC 办公室安排了一名实习生。

Swalwell 从未承认与 Fang 有性关系，也拒绝回答有关他与她关系的问题。

据”熟悉该报告细节的第二位消息人士，也是一位前情报界（IC）领导层的外部高级顾问告诉布赖特巴特新闻说，“不管你是否认为 Eric Swalwell 是一个愚蠢到可以和中共间谍上床的人，证据都是确凿的。” 这位高级顾问称，“那份报告应该解密。无需担心来源或获得情报方法。将该报告保密的唯一目的是让 Swalwell 免于尴尬。但这不是一个足够好的理由。”

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