美国国会就新冠病毒溯源举行共和党掌控后首次听证会

美国/新冠溯源

据美国《基督教科学箴言报》（The Christian Science Monitor）驻美国国会资深记者报道，美国国会众议院2月1日举行共和党掌权之后的首次有关新冠病毒溯源的听证会。今年一月，美国国会众议院成立了一个新的特别调查小组来调查新冠病毒的起源问题，该小组由12人组成，7名共和党人和5名民主党人，小组的负责人是俄亥俄州的一名足科外科医生、共和党众议员布拉德-温斯特鲁普（Brad Wenstrup）。

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主持听证会的是来自华盛顿州的女议员凯西-麦克莫里斯-罗杰斯（Cathy McMorris Rodgers），她是众议院能源和商业委员会的成员，自2021年3月以来一直试图从卫生官员那里获得信息，11月下旬曾经致函美国国立卫生研究院（NIH），对其 "持续缺乏透明度 "表示关切。她认为调查新冠病毒源头问题是头号公共卫生问题，她计划传唤与新冠疫情有关的美国公共卫生领域的两位关键人物，他们是刚刚退休的安东尼·佛奇，和科林斯（Francis Collins）博士。

《基督教科学箴言报》的报道指出，由于中国对信息的严格控制导致新冠病毒起源的追溯问题延续至今。中国政府拒绝与世卫组织分享早期病例的原始数据。自2020年2月以来，武汉病毒实验室的病毒数据库一直处于关闭状态，而且根据DRASTIC的组织的披露，武汉实验室的病毒数据库自从2019年9月就被切断，而这一切至今都没有可信的回答。

报道引述美国知情权组织（U.S. Right To Know）的执行董事加里·罗斯金（Gary Ruskin）指出，在他35年的工作中，从未遇到过像美国卫生研究院NIH那样如此阻挠对COVID-19起源的调查，他的组织已经对NIH和其他八个联邦政府的实体提起了信息自由法案诉讼。他们想知道更多关于武汉实验室的病毒收集和生物安全记录以及美国卫生研究院NIH对武汉实验室冠状病毒研究的监督。

另据美国拦截网站报道，根据美国卫生与公众服务部监察长办公室上周发布的一份长篇报告，美国国立卫生研究院未能有效监督一笔用于在中国研究冠状病毒的有争议的拨款。

该报告对美国国立卫生研究院和生态健康联盟提出了批评，生态健康联盟在2014年5月至2021年7月期间从美国国立卫生研究院获得了近800万美元的拨款，其中一些拨款被用来帮助资助中国武汉病毒学研究所的冠状病毒研究。

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