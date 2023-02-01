贺锦丽要出席孟菲斯警暴死者葬礼

美国/警方暴力

美国副总统卡马拉-哈里斯应当出席孟菲斯警察暴力受害者泰尔-尼古拉斯的葬礼，向这位在孟菲斯被警察杀害的29岁非裔美国人泰尔-尼古拉斯致敬。

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泰尔-尼古拉斯的葬礼将于2月1日星期三在田纳西州的孟菲斯举行。这名29岁的黑人男子在1月7日被警察例行拦截后殴打三天后死亡。

据本台特派记者报道称，周五晚上，警察打人的画面震惊了整个美国。对孟菲斯的人来说，这也仍然是一个震惊，更是一个无法理解的问题，因为这五名被指控谋杀的警察也都是非洲裔的美国人，就像他们的受害者一样。

这使得泰尔-尼古拉斯的死去更加难以忍受，死者的母亲在儿子的遗照前承认，"泰尔被黑人警察杀害的事实使他的死亡对我们来说要糟糕一万倍，因为事件告诉我们，警察的暴行不仅仅是白人警察的问题，它是整个美国警察队伍的问题，我们必须改变这种状况。"

据研究黑人命案的运动组织报告说，即使这些警察是黑人，种族主义也可能在这场悲剧中起了作用。在非裔美国人占65%的孟菲斯市，警察部队大多是黑人，但对"黑命贵"运动来说，即使是黑人警察也会有种族主义的反射："当你进入警察系统时，你就被这个系统灌输种族歧视东西了，不管你来自什么种族。你学会了将黑人视为一种威胁。因此，即使他们自己是黑人，这些警察也将泰尔非人化，因为他们将泰尔的肤色视为一种威胁。"

然而，在2020年震撼美国的乔治-弗洛伊德之死后，美国总统拜登承诺对警察部队进行重要改革，但在孟菲斯，在这场新的悲剧之后，人们不再相信这个诺言："乔-拜登在摄像机前发表了华丽的宣言，但具体来说，拜登没有为我们做任何事情。"

拜登在竞选期间承诺的、以乔治-弗洛伊德命名的重大警察改革由于缺乏多数票而在国会被搁置，因此在立法方面没有或几乎没有改变。但警方危机应对发生改变。据为泰尔-尼古拉斯家人辩护的著名律师本-克伦普谈所到的孟菲斯当局的处理模式，在不到一个月的时间里，这五名警察都被指控犯有谋杀罪。殴打的图像以透明的方式被公开，这无疑有助于平息当地街头的愤怒。泰尔-尼古拉斯之死，没有在当地引发暴力抗议活动。

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