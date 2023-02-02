世界第一家：加拿大要接待1万名维吾尔人

加拿大/接待万名维吾尔人

加拿大国会议员1日通过一项议案，欲接收1万名逃离中国并继续受到北京恐吓的维吾尔难民。该议案由自由党倡议，在议会获得一致通过。该议案没有法律约束力，但因是执政党推动，一般认为加拿大当局将行政跟进落实接待程序。目前在加拿大有一个小型的维吾尔族社区，大约有3000人。

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加拿大准备欢迎1万名维吾尔族人。1日稍晚在议会通过对决议案旨在 "加速1万名维吾尔人和其他需要保护的突厥穆斯林进入加拿大，时间从2024年开始，为期两年"。这类动议对政府没有约束力，但该方案得到了特鲁多政府的批准，在周三通过该议案后议会报以长时间的掌声。

发起这项动议的议员萨迈尔-祖贝里在新闻发布会上说，"加拿大议会刚刚发生的事情是历史性的"，是 "我们不接受侵犯维吾尔人人权的明确信号"。

据法新社说，该决议案承认"逃到第三国，以逃避中国国家的压力和恐吓，要求他们返回中国"的维吾尔人。该决议案还指责北京对收容这些难民的国家施加外交和经济压力。

该决议案说，如果他们返回中国，这些难民将面临大规模任意拘留、强迫劳动和强迫绝育的 "高风险"。

该报道称，维吾尔人是讲突厥语的逊尼派穆斯林，是位于中国西北部的新疆主要民族，该地区长期受到伊斯兰教徒和分裂分子的血腥袭击。作为回应，中国当局在2010年代中期以反恐的名义进行了大规模的镇压。

该动议是在两年前加拿大通过一项不具约束力的动议，将中国对维吾尔少数民族的打压等同于 "种族灭绝 "之后的两年。中国随后谴责加拿大 "恶意挑衅"。

几年来，中国一直被指控将100多万维吾尔人和其他以穆斯林为主的少数民族成员，包括哈萨克人，关在新疆的营地里。

法新社称，近年来，中国和加拿大的关系急剧恶化，特别是在渥太华于2018年应美国要求逮捕华为首席财务官孟晚舟之后。此后，孟晚舟被释放。

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