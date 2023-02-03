五角大楼：“中国高空侦察气球”在美西上空被发现

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据美联社报导，美国官员2月2日表示，美国正在追踪一个疑似中国高空侦察气球，该气球在美国领空上空被发现已有数日，但是由于担心对地面人员造成伤害，五角大楼决定不将其击落。

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一位高级国防官员对驻五角大楼的记者们说，美国有“非常高度的信心”认为，这是一个中国的高空侦察气球，这个气球飞越敏感地点，收集信息。其中一个发现该气球的地点是蒙大拿州，那里是美国三个核导弹发射井之一的马姆斯特罗姆空军基地的所在地。这位官员要求匿名讨论敏感信息。

美国国防部发言人帕特里克·莱德(Patrick Ryder) 当天就此事提供了一份简短的声明。声明写道：“美国政府已经探测到并正在跟踪一个高空侦察气球，该气球目前正在美国大陆上空。美国政府，包括北美防空司令部，继续对其进行密切跟踪和监测。”

声明称：“该气球目前在远高于商业航空交通的高度飞行，对地面上的人不构成军事或物理威胁。在过去的几年里，这种气球活动的事例以前也被观察到过。一旦发现该气球，美国政府立即采取行动，以防止敏感信息被收集。”

报导指，上述国防官员说，美国已通过多个渠道与中国官员进行了“接触”，并将此事的严重性转达给中方。美国国务卿布林肯(Antony Blinken)预计将于周日展开对华访问。目前还不清楚这是否会影响布林肯的旅行计划。美国国务院还没有正式宣布访问计划。

这位高级国防官员称，美国确实准备好了包括F-22战斗机在内的战斗机，一旦白宫下令便将气球击落。五角大楼最终建议不这样做，提到即使这个气球是在蒙大拿州人口稀少地区的上空，因为它的体积，也会造成面积足够大的碎片地带，有可能给人们带来风险。报导指，不清楚美国军方如何防止其收集敏感信息，也不清楚如果气球没有被击落，将如何处理。

这位国防官员说，高空侦察气球正试图飞越蒙大拿州的导弹场，但美国评估认为，就向中方提供其无法通过其他手段，如间谍卫星已经收集到的情报而言，该气球的价值“有限”。这位官员不愿说明气球的大小，但说它足够大，尽管它的高度很高，但商业飞行员可以看到它。

当地时间周三下午1:30至3:30，蒙大拿州比林斯洛根国际机场的所有空中交通都停止了，因为军方向白宫提供了应对选择。当地媒体《比林斯公报》拍摄到一张在该地区上空徘徊的大型白色气球的照片，但五角大楼不愿证实这是否是涉事气球。这位国防部官员说，他们对这次发射感到担忧的是气球飞行的高度和它在一个地点上空停留的时间，但没有提供具体细节。

据《华盛顿邮报》报导，美国国务院没有立即回应关于该事件可能对布林肯访华行程产生何种影响的评论请求，中国驻华盛顿大使馆也没有回应该报的置评请求。一位五角大楼高级官员在与记者的电话会议中说，奥斯汀防长在菲律宾旅行时，与美国国防部高级官员召开了一次会议，评估美方可能作出的反应，他们至少简短地讨论了击落气球的问题。这位官员和其他官员一样，以匿名方式发言。

该高级官员说，包括美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）将军在内的高级军官建议不要击落它，理由是坠落的碎片可能造成安全问题。另一位美国官员说，在到达美国本土之前，该气球最初在阿拉斯加阿留申群岛上空漂浮，然后在加拿大上空飞行。目前还不清楚该气球最初是从哪里发射的。由于问题的敏感性，一位不愿透露姓名的美国情报官员向该报表示，此前在夏威夷和关岛上空发现过类似的气球。这位官员称，它们装有制导系统。

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