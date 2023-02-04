蒙大拿州民众要求美国政府击落中国间谍气球

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民众在蒙大拿州上空首度发现侵入美国领空的中国间谍气球，在蒙大拿民众中引起骚动，居民对于气球的目的感到不安，要求美国政府将中国间谍气球击落。

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中国间谍气球飞越美国高空，近日网络上充满对间谍气球的疑问，“间谍气球现在在哪里？”、“间谍气球追踪器”等登上谷歌（Google）热门搜索关键词。网友在评论区中张贴晃动的气球照片，在线追风人(Storm chasers)提供气球穿越云层的更新讯息。圣路易斯(St. Louis)几家电视台开始提供该气球的直播。

由于蒙大拿州有空军基地及数十个核子洲际弹道飞弹发射窖，美方对中国政府称该气球是气象气球偏离轨道的说法深表怀疑。

蒙大拿州南方城市居民多克(Chase Doak)捕捉到气球的影像，他表示：“我怀疑如果我们没有在蒙大拿的比林斯(Billings)上空发现气球，政府是否会发现它。气球必须从空中移除，如果中国现在负起责任，他们就得回答为何气球会出现在我们领空。”

比林斯居民休伊特(Todd Hewett)也怀疑中国的说法，并希望联邦政府采取行动，把这个间谍气球射下来。他说：“如果我们能刺穿气球底部让一些气体散出，让它更下降就好了，如果没办法，就炸了气球。”

共和党蒙大拿州联邦众议员辛克(Ryan Zinke)3日起在该州选民间发起民调，询问是否应该击落这个间谍气球？他接受美联社采访时表示应该击落气球，他说，不然“这传递给我们盟友的讯息是，我们连一个气球都无法处理好。”

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