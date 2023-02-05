中国与美国会海上争抢被导弹击落的气球残片？

中国/美国/气球

美国用导弹击落中国气球。气球事件没有就此平息，相反可能酝酿新的纠纷与对峙。美国有警告称，鉴于中国批评美国对中国只是误入美国上空民用的气象气球反应过度，中国警告保留报复回应的权利，美国应当做好准备，应对中国可能与美国争抢气球碎片，尤其是所载机件的威胁。

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在中国的遭指是间谍气球在美国南卡罗来纳州海岸被击落可能引发抢时间搜寻秘密有效载荷的竞赛。美国警告称要为“进一步挑衅”做好准备，中国也威胁要采取“坚决”行，中国外交部猛烈抨击美国此举是“明显反应过度，严重违反国际惯例”。

据每日邮报今天报道称，在美国周六击落一个盘旋在蒙大拿州核发射井上空的中国间谍气球后，北京警告称将做出“回应”。美国国防专家表示，中国可能会试图干预在南卡罗来纳州海岸附近回收监视有效载荷。

随着美国为中国的下一步行动做准备，前特朗普政府国防部官员詹姆斯安德森博士告诉福克斯新闻，北京也可能在未来几天进一步挑衅美国的利益”，并暗示中国可能会干预碎片及其监视有效载荷的回收。 他告诉福克斯说：“有可能，尽管人们肯定希望不太可能，但在未来几天内，一艘或多艘解放军指挥的海上船只可能会试图干扰位于美国领海内的气球碎片的回收工作。”

据安德森称，“如果发生这种情况，美国军舰将完全有理由向任何此类入侵者提供前往海底的单程票。”

据一名高级军事顾问告诉福克斯新闻，坠落气球的碎片场大约有七英里宽，水深估计为 47 英尺。 美国虽然有多艘海军和海岸警卫队船只在该地区建立安全和搜索范围，但高级顾问表示官方救助船要到几天后才能到达。 目前还没有关于从大西洋回收气球的时间表，但官员们估计这将在短时间内完成。 据美国国防官员估计气球大约有三辆公共汽车那么大，碎片场很大。

回收后，气球碎片将在联邦调查局总部所在地弗吉尼亚州匡蒂科进行分析。

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