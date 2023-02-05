中国间谍气球案引发美国两党斗争 拜登被喊下台

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在海军和海岸警卫队努力保护被击落飞行器周围的边界时，一夜之间还出现了另外三个中国间谍气球在特朗普政府期间进入美国领空的消息，但公众从未被告知，气球也从未被击落。 尽管如此，共和党人却呼吁拜登和副总统卡马拉·哈里斯就最近的事件辞职。

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据每日邮报今天报道称，中国间谍气球事件引发美国国内政治斗争。在海军和海岸警卫队努力保护被击落飞行器周围的边界时，一夜之间还出现了另外三个中国间谍气球在特朗普政府期间进入美国领空的消息，但公众从未被告知，气球也从未被击落。 发布此消息的是美国国防部本身。

但这一消息震惊了前国防部长马克埃斯珀，他告诉美国有线电视新闻网，他对五角大楼的声明感到“惊讶”。 他说，他在 2019 年 7 月至 2020 年 11 月期间任职期间，从未被告知中国监视气球进入美国的信息。

埃斯珀说，“我不记得有人来过我的办公室，也没有读过任何关于中国在美国上空安装监视气球的信息”，他并说，如果有此事，“我肯定会记得这一点。”

就在此次中国间谍气球消息曝光之际， 共和党人声称如果是特朗普，他就会下令击落中国的间谍气球。共和党人同时还呼吁 乔·拜登因对间谍气球的处置回应停滞软弱而辞职。

据南卡罗来纳州议员威尔逊在一条推文中说：“灾难性的中国间谍气球奇观显然威胁到从阿拉斯加到我在南卡罗来纳州的家乡社区的美国家庭，并证实拜登总统和哈里斯副总统应该辞职。” 他还说：“对于美国家庭来说，哪个政党掌权无关紧要，重要的是领导者的首要标准应该是他们的能力，而不管政党如何，可悲的是拜登和哈里斯都是无能的失败者。”

美国参议员乔什·霍利曾呼吁就“重大国内安全威胁”举行针对拜登的听证会。乔什·霍利在推特上写道：“国土安全委员会现在需要就中国间谍气球举行公开听证会，听证拜登解释是如何让这一切发生的。”

据众议员妮可·马利奥塔基斯 (R-Staten Island) 告诉纽约邮报，“共产主义中国的监视气球违反了国际法并威胁到我们的家园，”她说：“令人愤慨的是，拜登政府几天前在气球飞越阿留申群岛时发现了，却什么也没做。” “总统甚至没有对中共这种不可接受的侵略行为发表评论。”

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