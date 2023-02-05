特鲁多：美国击落侵犯美加领空的中国气球，加拿大强烈支持

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加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）2月4日通过推特表示：“今天，美国击落了中国的高空侦察气球，该气球侵犯了美国和加拿大的领空和国际法”，“加拿大强烈支持这一行动”。

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特鲁多当天在推特上写道：“今天，美国击落了中国的高空侦察气球，该气球侵犯了美国和加拿大的领空和国际法。加拿大强烈支持这一行动——我们将继续合作，包括通过北美空防司令部，在我们的安全和防御方面进行合作”。此前，加拿大外交部就涉事气球进入该国领空事件召见了中国驻加大使。

加拿大国防部长阿南德（Anita Anand）周六还发表声明称：“今天，美国采取了明确的行动，击落了中国侵犯美国和加拿大领空和国际法的高空监视气球。昨晚和今天，国家安全和情报顾问及国防参谋长向总理和我介绍了今天的行动。”

阿南德称：“国家安全界的官员一直在进行两国合作，加拿大一直与美国同行就该决定进行密切接触，并明确支持所采取的行动。加拿大感谢美国的密切协作。两国的北美空防司令部 (NORAD) 一直在跟踪和分析这个高空监视气球的轨迹和行动”。她表示：“加拿大和美国通过北美防空司令部的合作确保了北美空中主权的安全和防卫，我们感谢其成员的守望。”

五角大楼的官员周六称：“这是一个中华人民共和国（PRC）的监视气球。这个监视气球故意穿越了美国和加拿大，我们相信它是在寻求监视敏感的军事地点”。该部门称，美国官员于1月28日首次发现该气球及其悬挂物，当时它在阿留申群岛附近进入美国领空。该气球穿越阿拉斯加、加拿大，在爱达荷州上空重新进入美国领空。

中国外交部周日通过声明表示：“中方对美方使用武力袭击民用无人飞艇表示强烈不满和抗议”，并重申“该飞艇属民用性质，因不可抗力进入美国，完全是意外情况”。声明指出，“中方将坚决维护有关企业的正当权益，同时保留作出进一步必要反应的权利。”

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