监测气球满“球”风雨：哥伦比亚至此不知领空上方气球来自哪国

哥伦比亚/气球案

哥伦比亚今天宣布，发现一个大气球漂浮飞掠该国上空。哥伦比亚几经检查没有发现气球来自哪一国的溯源信息，该国还在打电话给各国寻求确认。美国周五提醒说拉丁美洲上空发现新的中国侦察气球行踪，并称可能不止一个。

广告 继续浏览后续

据法新社引述哥伦比亚空军表示，飘飞哥伦比亚上空的气球于周五上午就被探测到，并被监测到它离开哥伦比亚领空。哥伦比亚官方说，该气球在任何时候都没有 "威胁到 "哥伦比亚的安全和防御。

据哥伦比亚军方说，2月3日，"国家防空系统探测到一个高于55,000英尺的物体，该物体从哥伦比亚北部地区进入哥伦比亚领空，以平均25节的速度移动，呈现出气球的特征"。据军队在周六的一份声明中说，哥伦比亚正在进行 "与不同国家和机构接触询问，以确定该物体的来源"。

上周五，美国五角大楼说，在美国上空发现一个类似的气球后的一天，第二个中国侦察气球被发现飞越拉丁美洲。

当时美国没有提供关于第二个气球的位置或气球轨迹的细节。

该报道称，美国军方周六在总统拜登的命令下击落了在美国上空飞行的中国气球，引发了北京的强烈批评。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅