秘鲁面对政治危机宣布延长紧急状态

秘鲁的抗议者要求立即举行选举、解散国会、制定新宪法以及总统迪娜博卢阿尔特辞职，后者在卡斯蒂略离开后接任副总统。 2023年2月1日

秘鲁政府宣布延长并延长紧急状态，晚上 8 点至凌晨 4 点宵禁，以应对反对总统迪娜·博卢阿尔特 (Dina Boluarte) 的叛乱，这场叛乱在两个月内造成至少 48 人死亡

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根据官方杂志报道，秘鲁政府于 2 月 5 日星期日延长秘鲁南部的七个地区（ 马德雷德迪奥斯、库斯科、普诺、阿普里马克、阿雷基帕、莫克瓜和塔克纳） ，全部实施延长紧急状态措

施范围内，该措施将实施 60 天。 1 月 13 日，政府将利马、埃尔 卡亚俄、库斯科和普诺各省的紧急状态 延长 30 天。

这项紧急延期措施不涉及首都利马，也不涉及该国主要海运码头和最大机场所在的卡亚俄，紧急状态将于 2 月中旬结束。 这让军队可以增援警察以恢复公共秩序。 它还暂停了行动和集会自由等宪法权利。

政府法令规定普诺省宵禁时间为晚上 8 点至凌晨 4 点，为期 10 天，普诺省是反政府抗议活动的中心，1 月 9 日，该省有 18 名平民和一名警察在冲突中丧生。

自 12 月 7 日当时的总统佩德.罗卡斯蒂略在试图解散国会并通过法令统治后被。，之后，秘鲁就一直受到政治危机的冲击，几乎每天都有抗议活动。 抗议者设置的路障导致多个地区出现食品、燃料和其他必需品短缺。

示威者要求解散国会，制定新宪法，并要求在总统佩德.罗卡斯蒂略 (Pedro Castillo) 被捕后担任副总统的迪娜博卢阿尔特辞职。 迪娜.博卢阿尔特数次试图通过法律允许提前举行选举的尝试，均以失败告终。 最后一次于周五举行，但没有成功，因此阻止了关于该主题的任何进一步辩论直到 8 月。

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