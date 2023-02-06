【视频】 中国：拉美上空发现的“飞艇”来自中国 系“误入”

气球事件

在美国上空发现并被击毁的中国”间谍“气球

中国外交部门周一（2月6号）表示，在拉丁美洲上空发现的的”气球“确实来自中国，但 "属于民用性质"，但“由于受气候影响， 而且自身控制能力有限， 这架飞艇严重偏离了预定路线，误入拉美和加勒比上空”。

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据法新社，美国军方周六（2月4号）在总统拜登的命令下击落了在美国上空飞行数日的第一个中国气球，引发了北京的强烈批评。

前一天，美国国防部说它在拉丁美洲上空发现了第二个 "中国侦察气球"。哥伦比亚在周末也曾宣布，一个气球飞过其领土。

据法新社，哥伦比亚空军说，星期五上午发现了这个气球，并对其进行监测，直到它离开国家领空。 这个南美国家的军事当局保证，这艘飞船在任何时候都没有 "威胁到 "该国的安全和防御，他们没有提供关于其位置或轨迹的细节。

中国外交部发言人毛宁周一2月6号在例行的新闻发布会上说： "经过查证，原来这个无人驾驶气球源自中国。它是民用性质的，用于飞行测试。” 她说：“由于受气候影响， 而且自身控制能力有限， 这架飞艇严重偏离了预定路线，误入拉美和加勒比上空。 中国是负责任的国家，一贯严格遵守国际法已同有关各方进行通报，并妥善处理不会对任何国 造成 任何威胁。各方也都对此表示理解。”

她没有说明这艘船属于哪个实体。

美国军方周六在该国东南部的南卡罗来纳州海岸击落了第一个中国气球，五角大楼认为这是一个间谍装置。 中国说这是一架民用飞机，并指责美国使用武力是 "反应过度"。

点击收看视频报道：

01:38 美国导弹击落中国气球 REUTERS - RANDALL HILL

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