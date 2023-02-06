【视频】中期选举后 拜登首次向新国会发表国情咨文演讲

美国政治

美国总统拜登(Joe Biden)定于周二（2月7号）向新一届国会发表国情咨文演讲，这也是他首次向中期选举后出现分裂的国会讲话。

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华尔街日报分析认为，拜登希望详加阐释积极的经济迹象，但难以躲开新的美中紧张局势和仍在继续的乌克兰战争投下的阴影。

法新社指出，拜登目前民意低迷，也受到他的年龄的阻碍，加上中国气球事件的影响，周二将在国会面前要尝试告诉美国人，尽管发生了一切，他仍然是他们的最佳选择。

在华盛顿，国会大厦周围已经为美国政治生活的这一重要仪式设置了路障。

如果乔-拜登像所有专家预测的那样，很快正式参加2024年的选举，他将不得不说服他的同胞们把白宫的钥匙交给他，直到他86岁。

这位历史上最年长的总统认为，他需要更多的时间来履行他的主要承诺：振兴工业，造福中产阶级；安抚动荡的社会；面对以中国为首的越来越大胆的专制国家，确保美国的权威。

乔-拜登还有很长的路要走：根据《华盛顿邮报》和美国广播公司的民意调查，62%的美国人认为，自2021年1月以来，这位民主党总统 "几乎没有做什么"。

法国France24电视台驻华盛顿记者Mattieu Mabin分析认为，在一个总统的后半任期，面对一个分裂的国会，甚至是一个反对派控制的国会，是美国政治生活中最平常的事情。但这个第118届美国的国会却很特别，不仅仅是因为参议院仍然是民主党控制，这是乔-拜登的阵营的优势，因此有一个共和党占微小多数的参议院和一个民主党的众议院。但最终，只要众议院对总统有敌意，国会一般就会瘫痪，至少在立法方面是如此，而这正是国会的主要职责。但是，既然谈到分裂，那么特别值得观察的是政治组织本身的裂痕。诚然，民主党左翼近年来一直在不断脱离中间派，但这次有了这个新的立法机构后，我们也看到了共和党的裂痕，激进的右翼决定发出自己的声音。

01:20 美国总统拜登周六在马里兰州机场接受媒体采访资料图片 © 路透社图片

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