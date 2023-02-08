【视频】拜登国情咨文演讲直接提到中国和习近平

美国/拜登

美国 – 周二（2月7号），美国总统拜登在向国会两院发表了 "国情咨文 "。针对中国，拜登表示“美国不会被中国吓倒”，同时表示，在中国气球飞越美国领土后被击落的事件发生后，美国并没有寻求与北京发生冲突。

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美国总统在向国会两院发表的 "国情咨文 "中说："我致力于与中国合作，在我们能够推进美国利益和造福世界的地方。但不要搞错了，正如我们上周明确表示的，如果中国威胁到我们的主权，我们将采取行动保护我们的国家。而且我们也做到了。让我们把话说清楚。我们在世界各地都面临着严重的挑战。但在过去的两年里，民主国家变得更强大，而不是更弱。专制国家越来越弱，而不是越来越强。给我举一个换位与习近平站在一起的世界领导人，说一个，给我举一个出来。美国正在召集全世界来应对这些挑战，从气候到全球健康到粮食不安全，到恐怖主义，到领土侵略。盟友们正在加紧努力，花费更多，做得更多。看！太平洋上的伙伴和大西洋上的伙伴之间的桥梁正在形成，那些赌美国输的人正意识到他们多么错误。反对美国从来都不是一个好赌注。从来没有！ ”

美国军方上周六在南卡罗来纳州海岸击落了中国的气球，五角大楼认为这是一个旨在收集敏感信息的间谍气球。 北京一直坚持认为这是一个民用气球，主要用于收集气象数据。 拜登先生因拖延将其摧毁而受到共和党反对派的严厉批评，反对派称这是其政府对北京 "软弱 "的表现。

据法新社，在演讲中，总统态度坚定，强调美国 "处于几十年来最强大的地位，可以与中国或世界上任何其他国家竞争。他说："赢得与中国的竞争应该使我们所有人团结起来，"但他决心 "在能够为美国利益服务并使世界受益的地方与中国合作。

中国回应

周三被问及美国总统的言论时，中国外交部发言人毛宁表示， "我们将按照习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢的三原则来处理中美关系。同时，将坚决捍卫中国的主权、安全和发展利益。美国应树立客观理性的对话认知，奉行积极和务实的对华政策，并与中方一道推动中美关系重回健康稳定发展的轨道。"

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