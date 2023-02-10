中国间谍气球引发得州对中国人买地再审视

美国/气球事件

中国气球事件争议蔓延，华盛顿和北京之间的紧张关系不仅在空中，而且在美国的土地上扩大，一位得克萨斯州的民选官员希望保护德克萨斯州免受中国当局的淫威。

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据法新社今天报道称，气球事件让得州再热议外国人买房买地。美国南部的州的参议院共和党人议员Lois Kolkhorst去年11月就提出一项法案，以国家安全为由，禁止任何中国、俄罗斯或朝鲜公民购买该州土地。

该议员说，"许多得州人对美国国家安全和越来越多的财产被某些敌对的外国实体收购感到担忧。"该州州长格雷格-阿伯特（Greg Abbott）也是共和党人，是移民限制的坚定支持者，他也在反对意见中。他已经承诺，一旦得克萨斯州参议院批准该法律，他将立即签署该法律。

不过，这样的法案有没有歧视之嫌呢，也已经有批评。根据官方数据，在得州2800万居民中，约有140万人是亚裔，包括22.35万华裔。在德克萨斯州人口最多的城市休斯顿，有超过15.6万人称是亚裔。其中不仅有美籍华人，也有持有 "绿卡 "的中国公民。

法新社引述设在休斯敦的一个倡导美国亚裔权利的协会的负责人罗玲说，"所有这些人都交了税，为教育做出了很大的贡献，"罗玲批评说，"如果他们不能在这里买房，这是不公平的，这是对华人社区的公然歧视。" 她承认，虽然其他国籍的人也成为限制目标，但中国社区受限是最大的。

得克萨斯州众议院的民主党人吉恩-吴说，这不是美国第一次将少数民族 "妖魔化"。他说，1960年，德克萨斯州试图通过一项法律，禁止华人拥有杂货店。这位民选官员现在对中国和美国之间重新出现的紧张局势感到担忧，因为中国的气球被华盛顿指责为间谍活动，并在星期六在东海岸附近被击落，该气球在美国本土上空飞行了数天。他还认为，气球事件对参议员Kolkhorst提出的限制法案提供了佐证。

但支持限制性法案的议员认为，一名退休的中国军官试图在一个空军基地附近购买56,000公顷土地后，是时候采取限制行动了。议员认为该中国退役军官与中国共产党有联系。

稍早，得州批准的一项法律现在阻止被认为与中国政府有联系的公司进入电网或进行被认为是战略性的活动。

根据另一位民选官员Gene Wu的说法，这项法律是合理的，但目前正在讨论的却针对个人，则不可以。

根据美国全国房地产经纪人协会的数据，在2021年3月至2022年3月期间，中国投资占外国公民在美国进行的所有房地产交易的大约6%。这主要是在加利福尼亚或纽约，比在得克萨斯州更多。

得州并不是唯一关注外国公民对土地或房地产日益增长引发争议的州。据《纽约时报》援引官方消息称，美国至少有11个州正计划对此类投资进行监管。该报援引民主党籍参议员梅丽莎-赫塔多的话说，加利福尼亚州已经通过了这样的立法，作为更好地了解外国土地买家背后是谁的第一步。

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