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巴西总统卢拉今天抵访美国白宫。卢拉会见拜登的主要议题，聚焦民主国家的团结。

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据本台报道，巴西总统卢拉今天在美国白宫接受拜登为他主持的欢迎仪式。双方将重点讨论在面对对民主的攻击时的团结。据本台在华盛顿的记者Guillaume Naudin报道，卢拉在1月9日受到拜登邀请。在巴西前总统贾伊尔-博尔索纳罗的支持者袭击巴西议会后，拜登打电话给卢拉，向卢拉保证他的声援并邀请卢拉到访华盛顿。一个月后，卢拉就来了。这就是卢拉这次访问美国的主要信息：经历过同类型威胁和事件的民主国家之间的团结。

当然，除了这一强烈的象征话题与政治信息，两人还要讨论环境问题。卢拉已经决定与亚马逊地区的森林砍伐和非法开采金矿作斗争。他正在寻找支持，并希望能从美国拜登那里找到支持。

巴西与美国在重要问题上存有分歧。关于乌克兰的战争，巴西赞成对话，并拒绝向基辅输送武器弹药。美国还对中国日益增长的影响力感到担忧，中国现在却是巴西最大的合作伙伴。卢拉将在下个月访问北京。

最后，卢拉一个没有放下的悬念，是关于对巴西的议会袭击事件调查的关注，巴西前极右翼总统还在美国。博尔索纳罗甚至已经申请了签证，想在美国逗留更长时间。

这是卢拉自1月1日上任以来首次正式出访拉丁美洲以外地区。卢拉是于周四晚上抵达华盛顿。卢拉这次旅行定位将巴西重新登上国际舞台。

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