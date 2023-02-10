拜登命令美军在阿拉斯加上空“击落”一个“高空物体”

据美国有线电视新闻网CNN报道：白宫周五宣布，总统乔·拜登下令军方击落当天早些时候盘旋在阿拉斯加上空的一个所谓“高空物体”。

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美国国家安全委员会战略通信协调员约翰 柯比告诉媒体：“过去 24 小时内，国防部一直在追踪阿拉斯加领空的一个高空物体，” 这个疑似中国监视气球的高空物体在 40,000 英尺的高度飞行，“对民用飞行安全构成合理威胁”。“出于谨慎考虑并在五角大楼的建议下，拜登总统命令军方击落该物体，他们做到了。它进入了我们的领海——这些水域现在是冰冻的——但在领空内和领海上空。

柯比补充说，这个新物体是在“靠近加拿大边境”的北冰洋冰冻水域被美国北方司令部战斗机击落的。该物体“昨晚”首次引起美国政府的注意。“在接到击落它的命令之前，我们能够让一些战斗机起飞并绕过它，飞行员的评估是无人驾驶。”

比还提供了一些关于该物体的命名指南，美国并未将其称为气球，也尚未将其归因于中国或任何其他实体。

柯比说：“我们称其为物体，因为这是我们目前拥有的最好描述。我们不知道谁拥有它——无论是国有、企业所有还是私人所有，我们只是不知道”。

“我们没有任何信息可以证实该物体的既定用途。我们确实希望能够回收碎片，因为它不仅落在我们的领土空间内，而且落在我们认为是冰冻的水面上。因此将进行恢复工作，我们希望它会成功，然后我们可以了解更多有关它的信息。”

柯比说，该物体比中国疑似间谍气球“小得多”，并将其与“大约一辆小型汽车的大小”进行比较。上周六坠落的气球被美国官员描述为大约有三辆公共汽车那么大。

柯比说，拜登“绝对参与了这一决定”，并在五角大楼领导人的推荐下下令执行。

美国有线电视新闻网评论说：这是不到一周内美国战斗机第二次击落飞越美国领空的物体。拜登政府因处理疑似中国间谍气球而面临质疑，该气球上周漂浮在全国各地，周六在卡罗来纳州海岸附近的大西洋被击落。

虽然美国总统坚持他和他的政府处理气球的方式，但他因允许可疑的间谍气球在将其击落之前漂浮在美国大部分地区上空而受到共和党人的批评。

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