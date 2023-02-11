气球事件更擦亮美国眼睛？加强限制技术出口到中国

中国/美国/气球案

在一个疑似间谍气球飞越美国之后，中国有可能失去更多获得西方技术的渠道，华盛顿及其盟友考虑对中国政府施加更严格的限制，将目标指向提升中国军事和经济实力所需的产品。

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据华尔街日报今天报道称，气球事件后，美国准备进一步收紧对华技术出口。现任和前任安全官员表示，上述气球事件突显了中国构成的国家安全威胁，并将为加强美国技术保护争取更多政治支持。美国称该气球携带了用于情报收集和通信的天线和传感器。

据前美国中央情报局高级官员、现供职于华盛顿智库新美国安全中心的Martijn Rasser说。“这无疑是火上浇油，支持了对华强硬派的观点”。

白宫新闻秘书卡琳·让-皮埃尔(Karine Jean-Pierre)周四对记者表示，“我们还将考虑采取更大范围的行动，以揭露和应对中国更大规模的监视活动，这些活动对我们的国家安全以及我们的盟友和伙伴构成威胁。”美国官员说，他们已向30多个国家的政府通报了上述气球事件的情况，国际协调对于应对中国威胁至关重要。

战略与国际问题研究中心的高级研究员Emily Benso说，除了拜登政府的行动外，美国众议院新成立的美国与中国共产党战略竞争特设委员会也可能施压美国采取更严厉的措施来拖慢中国的发展。她说，国会议员将感受到越来越大的压力，要求他们采取更强硬的立场，而这又可能会迫使白宫采取更强硬的政策。

华尔街日报称，许多主张更严格出口管制的人也在推动扩大管制范围，将人工智能等行业纳入其中。美国政府也已经在制定一项对外投资审查计划，审视美国在海外的投资是否存在来自中国的潜在国家安全威胁。分析人士称，白宫可能会面临要求更快推出该计划的呼声。

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