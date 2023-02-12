如何有效监控间谍气球 美国重启U-2侦察机

漫画/气球/U2

中国间谍气球案让美国寻找飞行高度能够够得着气球的飞机进行监控或处置，被誉为冷战时期骄子U-2侦察机因此重焕生机，担起监控中国气球重任。

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据华尔街日报称，在一只疑似中国间谍气球飞越美国领空时，五角大楼依靠冷战初期首次设计的一款飞机对其予以监控。蛟龙夫人(U-2 Dragon Lady，简称U-2)侦察机帮助跟踪了穿越北美一周的这只气球。这款飞机能够在大约7万英尺的高空飞行，这是其他已知的美国空军飞机无法达到的高度。

U-2已经服役了近70年，五角大楼曾多次推动其退役，但最终成功留了下来。与B-52轰炸机一样，这款飞机的寿命也得到了延长，配备了新的发动机、传感器和其他技术。上一架U-2侦察机交付服役还是在1989年。

美国空军于1974年从美国国家侦察局(National Reconnaissance Office)手中接过了这些飞机。空军表示，本月早些时候，31架U-2侦察机中的两架在这只气球于6万至6.5万英尺的高空飞行时进行了跟踪。长期以来被指定为该型号飞机替代品的无人机无法企及这样的高度。

能飞得更高更快的SR-71“黑鸟”(Blackbird)于1999年退役。

消息没有提及美国是否有重启“黑鸟”的打算。

据制造商洛克希德-马丁公司称，单人驾驶、单引擎的U-2将能够在这只气球上方和周围飞行，机上传感器让它能检查气球，并检测它接收或发射的电子信号，还可进行干扰。

根据非机密的政府文件，U-2于1955年首飞，这是由Kelly Johnson领导的洛克希德著名的Skunk Works团队的产品，并于次年投入使用，飞越前苏联上空。

这款飞机的续航里程为7,000英里，巡航速度约为每小时400英里，还可以在飞行中加油。

华尔街日报说，这架细长的喷气式飞机的翼展只比波音公司的737飞机略小，但机身只有波音公司737客机的一半长，这让它具有滑翔机般的性能，即使在携带超过2吨的监控设备的情况下也能长时间飞行。空军的一份简报，这些特点共同为U-2赢得了一个被广泛接受的称号，即世界上最难驾驶的飞机。

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