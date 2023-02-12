美军机加上空击落不明飞行物：圆柱形新形态 美导弹发射地雷达失灵

美国/加拿大/圆柱形不明飞行物

架美国 F-22 战斗机11日稍晚在加拿大上空击落了一个不明圆柱形物体，这是几天来的第二起此类事件，刚刚过去的北美在长达一周的时间里，中国间谍气球成为全球关注聚焦，也显示美加紧张和不安。

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据路透社的消息说，美国战斗机在加拿大上空击落不明飞行物是圆柱形物体。

美国军方还报告，在蒙大拿州紧急起飞了战斗机，以调查雷达异常情况，雷达不明失灵引发联邦短暂关闭领空。北美航空航天防御司令部 (NORAD) 在一份声明中说：“这些飞机没有发现任何与雷达故障相关的物体。”

加拿大总理特鲁多 (Justin Trudeau) 首先宣布周六在育空北部地区被击落，称加拿大军队将打捞和分析残骸。加拿大国防部长安妮塔·阿南德拒绝推测该物体的来源，她说该物体是圆柱形的。她没有称它为气球，而是说它比一周前在南卡罗来纳州海岸被击落的中国气球小，但外观相似。

她还说，圆柱形飞行物在 40,000 英尺（12,200 米）高空飞行，对民用空中交通构成威胁。该飞行物在美国东部时间 3:41（格林威治标准时间 2041）被击落。但加拿大国防部长安抚说，“没有理由相信该物体在加拿大领土上的影响会引起任何公众关注与不安。”

美国五角大楼表示，北美防空司令部周五晚些时候在阿拉斯加上空发现了这个物体。来自阿拉斯加州埃尔门多夫-理查森联合基地的美国战斗机在该物体越过加拿大领空时对其进行了监视，加拿大的 CF-18 和 CP-140 飞机也在那里加入了编队。

五角大楼发言人布里格说：“在美国和加拿大当局的密切协调下，一架美国 F-22 战斗机使用 AIM 9X 导弹击落了加拿大境内的物体。”

据五角大楼表示，在拜登与特鲁多通话后，美国总统乔拜登授权美国军方与加拿大合作击落高空飞行器。白宫表示，拜登和特鲁多同意继续密切协调，以“保卫领空”。

路透社说，一天前，拜登下令再次击落阿拉斯加戴德霍斯附近的一个不明飞行物。

星期六，美国军方对在阿拉斯加海冰上进行的恢复工作中了解到的情况（如果有的话）保持沉默。

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