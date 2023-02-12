美加击落的圆柱形飞行物啥样？

美国/加拿大/圆柱形飞行物

整个周末，有关在加拿大上空被美国与加拿大联合行动击落的物体的详细信息很少。但美国官员现在将该物件描述为“带有系绳有效载荷的小型金属气球”。共3个被击落的飞行物，仍然有两个不知所属，中国没有宣称拥有权，美国和加拿大也谨慎没有放出猜测信息。

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据美国福克斯新闻今天报道称，美国首次描述在加拿大被击落的不明“物体”，称是一个携带有效载荷的“小型金属气球”。

周六，美国总统拜登和加拿大总理特鲁多下令击落该物体。

此前其他报告将该飞行器以及有效载荷描述为“圆柱形”。到它被击落时，美国和加拿大已经对该装置进行了一天多的追踪。

据该报道，美国和加拿大仍表示该飞行器的来源不明，正在尝试回收碎片。

周六击落行动后不久，白宫公布了拜登和特鲁多之间的通话记录。“出于谨慎考虑，并在他们军队的建议下，拜登总统和特鲁多总理授权将其击落，”报道称。“拜登总统授权分配给北美防空司令部的美国战斗机执行这次行动，一架美国 F-22 与加拿大当局密切协调，击落了加拿大境内的飞行物体。”

该飞行装置是过去一周美军在北美上空击落的第三架飞行物。稍早拜登首先命令一架 F-22 战斗机在南卡罗来纳州海岸击落一艘中国间谍气球。另一艘来历不明的飞行物在阿拉斯加和加拿大之间的冰冻水面上被击落。

消息说，美国和加拿大目前正在努力回收这三艘飞行物的碎片。然而，只有一架在美国东海岸被击落的气球由中国认领是中国制造的。

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