美国民航监管局：短暂关闭密歇根湖领空后恢复正常

领空安全

北美 – 美国民航监管局12日宣布，出于“国防”安全考虑关闭密歇根湖领空。据军方称，11日，美国蒙大拿州的领空暂时关闭，调查发现“雷达异常”，但军方表示并未发现飞行“物体”。另据最新消息，“美国联邦航空局短暂关闭了密歇根湖上空的部分领空，以支持国防部的行动。领空目前已重新开放”。法新社询问详细情况时，美国国防部不肯回应。

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美国军方2月10日下午再次动用美国最先进的隐身喷气战机F-22击落了一个在美国阿拉斯加上空飞行的尚未确定身份的物体。击落的地点距离阿拉斯加海岸十英里。

这是美军在不到一周的时间里第二次击落空中飞行物体。上周六，来自中国的一个间谍气球在美国领空上漂移数日后在美国南卡罗莱纳州沿岸附近上空被击毁。

五角大楼说，第二个被击落的物体于周四晚上首次进入美国领空，在阿拉斯加东北部上空移动时被美国军方跟踪，飞行高度为1.2万米（4万英尺），其大小与一辆小型汽车差不多，与先前被击落的那个中国间谍气球相比要小很多。

五角大楼还认为，目前没有迹象显示，这个物体是可操纵的。

白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·科比周五表示，虽然这个在高空飞行的物体的具体样子尚不清楚，但它“对民航飞机的安全构成了合理的威胁”。

科比表示，这个物体与美国境内发现的那个间谍气球不同，它上面没有悬挂“有效载荷”。科比说，“我们把它称为一个‘物体’是我们目前能够作出的最好的描述”。

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